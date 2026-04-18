A governança do Banco Master existia só no papel

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A governança corporativa (GC) é o conjunto de mecanismos que orienta e controla a gestão de uma entidade. Em instituições financeiras esses mecanismos são mais críticos, porque os bancos operam com recursos de terceiros, o que exige controles rigorosos de risco, compliance e de auditoria. Quando esses mecanismos falham, as consequências podem atingir não apenas os acionistas, mas também investidores, depositantes e até o próprio sistema financeiro brasileiro (SFB).

O colapso do Banco Master (MASTER), em novembro de 2025, abriu um debate profundo sobre a efetividade da GC no SFB. O caso do MASTER não foi apenas uma falência bancária isolada. Ele revelou fragilidades institucionais, possíveis conflitos de interesse, má gestão, falhas significativas nos mecanismos de controle interno e assunção de riscos desproporcionais.

Diversos sinais do MASTER indicam que os mecanismos de GC não funcionaram adequadamente. Entre as principais falhas observadas estão:

(1) Estrutura de Compliance Fragilizada. Especialistas identificaram falhas graves nos processos de compliance e nos controles internos do banco. Profissionais da área chegaram a alertar sobre riscos relevantes, mas não possuíam autonomia suficiente para conter decisões da alta administração. De acordo com as boas práticas de GC, as áreas de risco e compliance devem atuar com independência. Quando essas áreas são subordinadas ou ignoradas pela administração, o sistema de controle deixa de funcionar;

(2) Modelo de Negócios Excessivamente Arriscado. O MASTER ficou conhecido pela captação agressiva de recursos no varejo, oferecendo CDB’S com rentabilidade muito acima da média de mercado, chegando a cerca de 140% do CDI. Esse tipo de estratégia normalmente levanta suspeitas, pois implica a necessidade de assumir riscos maiores para sustentar tais retornos. Quando um banco adota esse tipo de estratégia, sem transparência adequada sobre a qualidade dos ativos que sustentam essas operações, surge um forte indicio de GC inadequada de risco;

(3) Operações Financeiras Questionadas. Investigações também identificaram operações financeiras consideradas fictícias ou sem lastro econômico, além de reavaliações artificiais de ativos dentro de fundos ligados ao banco para aquisição de carteiras de crédito de baixa qualidade;

(4) Conflitos de Interesse e Relações Institucionais. Também foram apontadas proximidades com autoridades ligadas aos 3(três) centros do poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). Em GC, politicas claras de gestão de conflitos de interesse são fundamentais. A ausência ou ineficiência dessas políticas é considerada um grave problema de GC.

Apesar disso, o MASTER possuía estruturas formais de GC como conselho de administração, comitê de auditoria, riscos e compliance, além de auditoria independente internacional. Entretanto, esses mecanismos aparentemente não funcionavam de forma efetiva. Quando isso ocorre, a GC passa a ser meramente formal, servindo mais como requisito regulatório, do que ferramenta real de controle.

Em síntese, o caso do MASTER evidencia que a GC não pode existir apenas no papel. As evidências apontam que os alertas de risco foram ignorados, os controles internos se mostraram insuficientes, operações financeiras questionáveis ocorreram por longos períodos e os conflitos de interesses não foram devidamente geridos.

Diante desse conjunto de fatores, o caso do MASTER revela uma GC formal, mas não efetiva. Existia uma estrutura registrada em documentos e relatórios, mas que falhou em não cumprir sua principal função: proteger investidores, garantir transparência e limitar riscos excessivos.





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