A governança é o alicerce da sucessão

A- A+

Um dos maiores objetivos das empresas familiares (EF) é o de se perpetuar nas mãos de seus herdeiros, por meio de um processo de sucessão bem planejado e que contribua para a ascensão, o sucesso e o fortalecimento do empreendimento. A sucessão nas EF é um movimento de transição no qual diferentes gerações da família empresária atuam e tomam decisões sobre os negócios, sobre a propriedade e sobre os caminhos que serão trilhados, a partir de um determinado momento.

Essas gerações distintas podem englobar os empreendedores, pais, filhos, genros, noras, netos, primos, tios, sobrinhos e até outros agregados familiares. Portanto, direcionar o olhar, de forma ampla, sobre as EF é essencial para que o evento da sucessão ocorra de maneira satisfatória. Esse olhar holístico, de uma forma integral e integrada, ajuda a promover a transição entre as gerações, bem como a profissionalização das EF, mediante o ingresso de profissionais externos, nos casos em que é feita a opção por este caminho. Para organizar a sucessão hereditária, de bens e direitos, previamente ao falecimento do titular do patrimônio, faz-se necessário tomar algumas medidas, por meio de regras e de instrumentos preventivos, que permitam a utilização de estratégias voltadas para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio do empreendedor.

Um planejamento sucessório tem como finalidade a de otimizar o processo de transmissão dos bens e direitos para os herdeiros, de modo a evitar custos e economizar tempo, o que pode ser proporcionado pelo inventário. Algumas questões essenciais são identificadas na sucessão, tais como: disputa pelo comando, falta de líder qualificado, ausência de regras de entrada e saída de sócios, inexistência de acordos formais, dentre outras condições. Por sua abrangência e complexidade, a sucessão é considerada como uma questão estratégica e que requer planejamento, profissionalismo, comprometimento, além de cuidados individuais e coletivos e visão de longo prazo. Tendo em vista que regras bem definidas e revestidas por documentos societários precisam existir para assegurar a perenidade das EF, a governança é vista como o alicerce, sendo fundamental no processo de sucessão. Enquanto que a governança familiar (GF) atua no âmbito da família, abordando a relação desta com os seus membros, com a propriedade e com as partes interessadas, a governança corporativa (GC) atua no âmbito dos negócios, embasada em seus cinco princípios (integridade, transparência, equidade, responsabilidade e sustentabilidade), formado por regras, estruturas, processos pelo qual as EF são dirigidas e monitoradas, com vistas a geração de valor sustentável para elas próprias, para os sócios e para a sociedade em geral.

Além disso tudo, tanto a GF quanto a GC, também se dedicam a fomentar a sintonia e a atuar numa visão de longo prazo, direcionadas à perpetuação do legado de valores e do patrimônio econômico social, contribuindo para a sociedade e para o meio ambiente. Por fim, as EF que adotam modelos eficazes de governança são consideradas o “alicerce” que sustenta os requisitos básicos para o êxito na sucessão, na profissionalização e até na abertura de capital.



*Conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Reflexão sobre os encargos do usuário na crise da saúde suplementar