A grife não basta: o que sustenta o valor de uma branded residence

A- A+

O mercado de luxo brasileiro movimentou R$ 98 bilhões em 2024, e os imóveis dividem a liderança do consumo. Por trás do número, um fenômeno que redefine o alto padrão: grandes grifes passaram a assinar empreendimentos residenciais, as chamadas branded residences. A Pininfarina, casa de design responsável por algumas das Ferraris mais icônicas, é um dos exemplos mais emblemáticos, ao lado de Lamborghini, Porsche, Armani e Tiffany.

Os dados são de levantamento da Bain & Company conduzido para o Valor Econômico e a revista Vogue, que apontou crescimento de 26% no mercado de luxo brasileiro entre 2022 e 2024. O segmento de imóveis, com R$ 21 bilhões em vendas, avançou 13% no período.

Esse movimento, além da mudança cultural, é explicado pela dinâmica do crédito imobiliário. Nos últimos anos, a corrosão da renda das famílias pela inflação, somada a um crédito escasso e caro em razão da Selic elevada, afastou a classe média da compra do imóvel.

Se as vendas à classe média minguaram, as políticas habitacionais impulsionaram a construção de imóveis populares: o Minha Casa Minha Vida, com funding do FGTS, complementado em Pernambuco por subsídios estaduais como o Morar Bem, viabilizou crédito mais barato e gerou um boom nesse segmento.

Outro setor que floresceu é o tema deste artigo: os imóveis de luxo e, especialmente, as branded residences. Seu público não depende de crédito, adquirindo as unidades à vista ou parceladas durante a obra; quando recorre a financiamento, costuma obter taxas diferenciadas. É um ativo que não oscila ao sabor da Selic, resiliência que explica boa parte de sua valorização e do interesse das incorporadoras.

Em momentos de euforia como o que atravessamos, é comum que se negligenciem pontos importantes. E aqui vale destacar, a entrega da grife deve ir além da assinatura do empreendimento. Deve oferecer algo único, sem isso, não há justificativa para pagar de 20% a 35% a mais no metro quadrado.

A diferença entre uma branded residence que se valoriza e outra que apenas custa caro está menos no nome estampado na entrada e mais no que esse nome entrega. Há marcas que licenciam a assinatura e pouco mais: emprestam o logotipo a um produto que, retirada a etiqueta, seria indistinguível de qualquer outro de alto padrão. E há marcas que transferem um conceito, identidade estética coerente, padrão de serviços, curadoria de experiência que se traduz no cotidiano de quem ali vive. A primeira vende prestígio, a segunda, um modo de viver. Só a segunda justifica, de forma sustentável, o prêmio pago.

A distinção não é estética, é econômica. O sobrepreço é, no fundo, a precificação de uma promessa, a de que o empreendimento oferecerá o que os demais não oferecem. Quando ela se materializa em serviços, design e experiência consistentes, o prêmio se confirma na revenda e o ativo preserva valor. Quando se resume à fachada, esvazia-se com o tempo, e o que parecia diferencial revela-se custo sem lastro.

Para o incorporador, a escolha da marca parceira deixa de ser decisão de marketing e passa a ser decisão de produto e de risco. Alguns critérios separam a substância da etiqueta. O primeiro é a coerência da marca com o universo do morar: uma grife que já opera hotelaria ou design transfere repertório ao residencial; outra, de DNA distante, oferece pouco além do nome. O segundo é a clareza dos padrões operacionais, o que a marca se obriga a entregar, e com que exigência. O terceiro é a aderência entre a identidade da marca e o público-alvo, pois uma associação incoerente não agrega, confunde.

Esse é o ponto que o incorporador não pode terceirizar. Ao escolher a marca, ele não compra apenas notoriedade; aloca risco reputacional e aposta no valor de longo prazo. Uma marca de peso associada a uma entrega aquém produz o efeito inverso, frustra o comprador, compromete a revenda e respinga em sua própria reputação. A parceria de marca se paga quando há substância por trás e se volta contra quem a contratou quando não há. Avaliá-la com o mesmo rigor de um terreno ou de uma estrutura de funding é a diligência mínima de quem quer que o empreendimento valorize, não apenas que impressione no lançamento.

As branded residences são, hoje, um dos ativos mais resilientes do imobiliário de alto padrão brasileiro, categoria consolidada, sustentada por um público que independe do crédito e por uma demanda acima da média do mercado. O movimento veio para ficar. Mas o prêmio que o caracteriza não pertence a quem apenas empresta um nome: pertence a quem entrega conceito, experiência e a estrutura que os sustenta no tempo.

Para o investidor, isso significa olhar além da fachada antes de pagar o sobrepreço. Para o incorporador, escolher o parceiro com a consciência de que essa decisão definirá se o empreendimento valoriza ou apenas custou caro. Em ambos os casos, vale a máxima que organiza o setor: o nome abre a porta, mas é o conceito e a arquitetura que o sustenta que transforma prestígio em patrimônio.





______

Os artigos são de responsabilidade dos seus autores e não necessariamente representam a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também