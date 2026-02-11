A história se repete

A- A+

Ao longo de mais de cinco séculos, a atividade canavieira se estabelece em Pernambuco como o carro chefe do nosso esforço econômico e social, sobrevivendo a toda sorte de mazelas e contratempos resultante de sua longeva existência e resiliência aos problemas que enfrentou e continua enfrentando, na gangorra do processo com altos e baixos, mas consciente de sua relevância para nosso povo, sofreu e tem sofrido, e continua firme, não por masoquismo, mas pela sua evidência de sua privilegiada condição de pilar de sustentação econômica e social para o Nordeste e em especial para Pernambuco.

Na coleção de bons e maus momentos, infelizmente estamos assistindo e vivenciando mais um episódio do gênero, cuja gravidade em toda sua extensão passa despercebida da população, ofuscada que está pela folia do carnaval, que rouba a cena, ainda que simbolizando a alegria como compensação até a chegada da “quarta-feira, que chega tão depressa só pra contrariar”.

Mesmo assim, sem autorização de sua majestade o Rei Momo, os agentes canavieiros, usinas, fornecedores de cana e os milhares de trabalhadores, recorremos mais uma vez as autoridades do poder público, governos do estado e federal em busca de socorro em mão dupla, indo e vindo, a população da Zona da Mata, direta e indiretamente afetada, e o próprio estado, sacrificado pelo comprometimento da contribuição tributária gerada pela atividade agroindustrial canavieira, e principalmente pelos agentes setoriais, que sozinhos não conseguem mitigar a gravíssima situação que enfrentam, com receio de que nosso “estado de mudança” possa mudar para pior, caso não haja tempo dentro do prazo legal do ano de eleições, para a adoção das providências de caráter emergencial exigidas pela crise instalada nesta emblemática safra de 2025/2026.

Isto posto, a despeito do conturbado momento eleitoral, misturado com carnaval, percebemos que os agentes públicos no executivo e legislativo, estão empenhados em verificar o que pode ser feito, valendo destacar, que por ironia do destino os criadores de gado no sertão em dezenas de municípios enfrentam também grave crise motivada pela seca que assola a região comprometendo a disponibilidade de alimento para o rebanho.

Como a esperança é a última que morre, estamos certos de que haveremos mais uma vez de superar essa difícil e emblemática passagem de nossa história recente, observando que faz falta um mecanismo de interação permanente em parceria público/privada, para evitar que só nos reunamos em momentos de crise aguda, valendo ressaltar que o setor agroindustrial canavieiro é tão importante para o estado como representante da sociedade pernambucana quanto para os agentes diretamente envolvidos na atividade, usinas, fornecedores de cana e trabalhadores.

Estou certo de que sobreviveremos mais uma vez neste inesquecível carnaval de 2026.



