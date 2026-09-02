A hora de renunciar à toga

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O que acontece quando uma investigação sobre dinheiro, informação sigilosa e influência sobre autoridades passa a alcançar ministros do Supremo Tribunal Federal? É esse o ponto a que chegou o caso Daniel Vorcaro. Seus desdobramentos já envolvem, em circunstâncias distintas, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O caso deixou de ser apenas criminal. Tornou-se uma crise institucional para a própria Corte.

André Mendonça acertou — e merece aplauso — ao levantar o sigilo da Petição 16.662. Quando uma investigação dessa magnitude alcança integrantes do STF, a publicidade não é apenas regra processual. É condição de legitimidade. A sociedade tem o direito de saber.

E o que se tornou público é estarrecedor.

A Polícia Federal apresentou indícios de que Daniel Vorcaro teria estruturado uma rede de monitoramento e influência com potencial para alcançar “as mais elevadas instâncias” da República. Segundo o despacho de Mendonça, os diálogos analisados indicariam conhecimento antecipado de investigações criminais e procedimentos do Banco Central, além de gestões para obter intervenção de autoridades em decisões de interesse do banqueiro.

Depois de determinar à PF que atualizasse as informações sobre os integrantes dessa suposta rede, Mendonça recebeu novo relatório e abriu uma petição autônoma. Para isso, invocou o art. 5º, I, do Regimento Interno do STF, relativo à competência do Plenário para processar e julgar, entre outras autoridades, os próprios ministros da Corte.

As novas informações alcançam diretamente Alexandre de Moraes.

Agora, a Procuradoria-Geral da República deverá se manifestar. Em seguida, o Plenário terá de decidir o destino do material. Mendonça foi explícito: independentemente da posição da PGR, “o caminho inevitável” dos autos leva ao Plenário. E determinou que a deliberação seja presencial, pública e transparente.

Novamente, acertou.

Um caso dessa magnitude não pode ser resolvido na penumbra dos gabinetes. Investigar, arquivar ou determinar novas diligências são decisões que precisam ser fundamentadas diante da sociedade.

Os elementos conhecidos ainda terão de ser submetidos ao contraditório e não autorizam, por si, uma conclusão criminal definitiva. Mas permitem formular desde já outra pergunta: Alexandre de Moraes ainda reúne condições para permanecer ministro do Supremo?

Minha resposta é não.

Não estamos diante de rumores. Há registros extraídos do aparelho de Vorcaro que a Polícia Federal relaciona a mensagens e interlocuções, referências a informações sensíveis, pedidos envolvendo autoridades públicas, encontros e, paralelamente, um contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do ministro. A investigação também encontrou metadados indicando alterações feitas por Moraes na minuta desse contrato, fato explicado pelo escritório como decorrente de consulta sobre possíveis impedimentos legais.

Moraes negou ter recebido parte das mensagens divulgadas e rejeita as suspeitas levantadas a seu respeito. Terá oportunidade de apresentar suas explicações.

Isso pertence ao processo.

A permanência no cargo é outra questão.

Um ministro do Supremo dispõe de poderes extraordinários sobre a vida dos cidadãos e sobre o funcionamento das instituições. Pode determinar prisões, buscas, quebras de sigilo, bloquear patrimônio, julgar autoridades e invalidar atos dos demais Poderes.

Esse poder exige uma contrapartida: confiança.

Não basta ao juiz considerar-se imparcial. A jurisdição exige razões objetivas para que a sociedade confie em sua independência. Quando um magistrado aparece em circunstâncias dessa gravidade, o problema ultrapassa sua pessoa e atinge a autoridade da Corte.

Para uma condenação criminal, exige-se prova suficiente de culpa. Para perder as condições de exercer a jurisdição, não é preciso esperar uma sentença penal.

Esse é o ponto.

O problema já não se limita a um ministro. O caso Master alcançou dois integrantes do Supremo. E, no caso de Moraes, a situação chegou ao limite: o Tribunal terá de deliberar sobre elementos relacionados a um homem que continua sentado em seu Plenário.

Qualquer decisão favorável poderá ser percebida como corporativismo. Qualquer decisão contrária será interpretada como ruptura interna. O custo deixa de ser pessoal e passa a ser institucional.

Nenhum ministro é maior que a Corte.

Alexandre de Moraes deve renunciar.

A renúncia resolveria um problema institucional; não anteciparia uma sentença criminal. Sem a toga, Moraes poderá contestar os elementos da investigação, explicar encontros, produzir provas e recorrer.

Que receba o mesmo padrão de devido processo, imparcialidade e garantias assegurados às pessoas submetidas às suas decisões ao longo desses anos.

Restaria outra questão. Desde 2025, sem amparo no texto constitucional, o STF entende que o foro por prerrogativa permanece para crimes praticados no cargo e em razão das funções mesmo depois da saída da autoridade, orientação posteriormente estendida aos titulares de cargos vitalícios.

É uma jurisprudência que deveria ser revista.

O Supremo já sustentou posição mais republicana. Ao cancelar a antiga Súmula 394, em 1999, afirmou que, cessado o exercício da função, deveria cessar também a prerrogativa a ela vinculada.

A lógica é simples: foro não deve ser patrimônio pessoal de quem exerceu determinado cargo.

Se o Supremo recuperar esse entendimento e Moraes deixar a Corte, seu caso deverá seguir para o juiz natural de primeira instância.

Como qualquer cidadão.

Há algo profundamente republicano nisso.

André Mendonça fez sua parte ao abrir as janelas.

Agora cabe a Alexandre de Moraes preservar a Corte.

A defesa de Moraes pertence a Moraes.

A defesa do Supremo pertence à República.

É hora de renunciar à toga.





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