A ignorância é o recurso bélico de uma guerra cultural ilógica

Na minha trajetória de mais de seis décadas de vida, confesso que sempre procurei entender e defender conceitos, dentro dos limites que a minha cognição pode ser capaz de demarcar. Com base nisso, trago comigo um nível de percepção sobre as posturas humanas esperadas. Não se trata de um exercício exato ou determinístico. Contudo, penso que as expectativas relacionadas à sensibilidade e ao equilíbrio, que extraio do que percebo dos indivíduos, sofrem significativas influências dos seus envolvimentos com a cultura e as artes. Claro que considero respeitoso o exercício inviolável das preferências, muito embora note que há uma correlação positiva entre as variáveis. Assim, vejo todo sentido construir esse axioma.

Como um reforço disso, recentemente, li um competente e oportuno artigo de Paulo Gustavo, na revista eletrônica "Será", que tratava de assunto semelhante. A essência comum daquele texto com o que aqui exponho está, justamente, numa dessintonia. Para isso, basta olhar para a configuração política atual e perceber as preferências de parte dos líderes constituídos.

Paulo destaca, inclusive, que o último Presidente que se deixou registrar, em público, com a posse de um livro foi FHC. O que não representa qualquer surpresa pelo seu DNA de acadêmico e intelectual. De qualquer forma, meu exercício é mais amplo, porque busco entender a trajetória de vida pública de muitos políticos e seus reais interesses pela arte e cultura. Fora disso, até cabe ilustrar a referência do último presidente com certos livros, mas quando miro para a autoria dos mesmos, não é possível tratá-los pelo devido valor. Nem intelectual e muito menos de rigor científico.

O que se retira do cenário em voga é mesmo um espetáculo de populismos, frontalmente, conduzido por quem rejeita as expressões artístico-culturais, com doses de densidade intelectual e/ou acadêmica. O que explica esse comportamento reativo que nega tais valores, está representado por um mito que foi criado, propositadamente, chamado de "guerra cultural".

À parte as polêmicas em torno das interpretações gramcistas, o ofício de quem promove e faz acontecer as atividades artístico-culturais costuma ser mesmo considerado de modo bélico. Não se trata apenas de uma discordância de pensamento posta em ambiente democrático. É algo bem pior, justo por se reconhecer que os protagonistas daquelas atividades sem inimigos, precisam ser até eliminados, se existirem motivos para isso.

De fato, pelo menos dois de três elementos de sustentação dessa ideologia, rotulam os artistas e fazedores culturais como seres desprezíveis. Por um lado, na linha da Teologia do Domínio amparada pelos princípios de Gary North, a postura contestadora diante de um conservadorismo pétreo, que se mostra intolerante.

Da mesma forma, no campo do Iluminismo Sombrio pregado por Curtis Yarvin, o núcleo de artistas e produtores culturais que forma uma das castas como sacerdotes, numa vaga concepção de catedral, é tratado como responsável pela popularização de ideias insustentáveis para o modelo. Assim, com esses diagnósticos, o projeto de destruição é levado a cabo como uma verdadeira guerra.

Dito tudo isso, a importância de se fazer arte e cultura não representa um feito estéril, como se todo esforço fosse apenas mero exercício de autoentretenimento. Ao contrário, toda mobilização de fatores de produção, além de ter expressão econômica, revela também um compromisso com a importância de se humanizar as relações sociais. Os indivíduos que interagem com os movimentos artístico-culturais, sejam pela vontade de diversão ou reflexão, ao assim fazerem aguçam suas sensibilidades e assim favorecem à saúde mental. Noutras palavras, o consumo cultural torna os humanos seres mais sensíveis.

De modo geral, emocionar-se por meio de arrepios, sorrisos ou lágrimas representa a destilação de uma sensibilidade que se releva numa cena de cinema, numa peça teatral, num show ou concerto musical, num texto literário e em outras manifestações similares. Portanto, é preocupante constatar que lideranças políticas e tantas outras pessoas dispensem atividades assim, que atuam para fortalecer toda uma sensibilidade resguardada, de tal maneira que, direta ou indiretamente, terminam por reagir a favor de pautas que, muitas vezes, servem para despertar violência e beligerância. Sem reflexões prévias, caso esses itens fossem temas cultuados pelas artes.

Por isso tudo, bem que gostaria de ver esses adversários da cultura, revendo seus conceitos e frequentando mais cinemas, teatros, museus, salas de concerto, galerias de arte… e lendo mais literatura. Num efetivo compromisso com o mérito da nossa riqueza e pluralidade, que somente essa nação brasileira é capaz de oferecer. Numa causa estratégica e tão soberana de apoio irrestrito à nossa identidade, quem sabe teríamos mais políticos, médicos, engenheiros e outros profissionais, bem mais humanos e felizes.





___

