A Igreja Católica. As encíclicas. IA. A justiça histórica

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Para tornar público para Roma e para o Mundo, a Igreja Católica, através de diversos papados, tem lançado encíclicas, que são cartas que versam sobre temas que envolvem não só a fé religiosa, porém espectros abrangentes que afetam os interesses vitais da humanidade.

Foi assim no pontificado do Papa Francisco com a epístola Laudato Si que centraliza a mensagem no local que é a casa de todos, o Mundo, e estende a preocupação com a preservação dos recursos naturais e proteção ao homem, enquanto criatura divina.

Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco faz um apelo à fraternidade e ao amor na convivência em sociedade.

A Rerum Novarum, lançada por Leão XIII, faz a defesa enfática dos trabalhadores no esplendor da Revolução Industrial, cabendo a Leão XIV, com o lançamento da encíclica Magnifica Humanitas alertar para que todos se ponham vigilantes na defesa da humanização do trabalho, voltando suas preocupações para implementação da Inteligência Artificial (IA), e o seu reconhecido potencial de originar desemprego galopante, elevando os índices já preocupantes de desigualdade social.

Na atualíssima encíclica o Papa Leão XIV faz autocrítica explícita ao desempenho da Igreja Católica na conivência com o período escravocrata que ia além da condescendência, considerando que Papas do século XV foram formalmente favoráveis que potentados explorassem o trabalho escravo.

A postura hodierna, sem dúvida, é consequência de ações reivindicatórias de muitos ativistas sociais e de posicionamento de eminentes prelados humanistas como Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arns e teólogos como Leonardo Boff e outros.

O atual Papa na encíclica Magnifica Humanitas, faz “mea-culpa”, que equivale a um pedido histórico de desculpas, para minimizar a mácula que fere a memória histórica do ideal cristão. Esse sentimento de culpa já foi estudado profundamente pelo escritor inglês Ian Mcewan, nascido em 1948, em sua obra Reparação, que se reporta às culpas da Segunda Guerra Mundial.

Os tempos modernos requerem inclusão atento aos preceitos do humanismo cristão e solidário, que vão além de Cotas Raciais, valendo dizer que ao Estado cabe o dever de assegurar à população, observando os cânones do Estado Democrático de Direito, as adequações necessárias ao interesse público, que é o caráter intrínseco de sua destinação.

Desdenhar da necessidade de ter consciência das necessidades vitais de todos, é escafeder-se de obrigações cívicas, inalienáveis e impositivas a qualquer grupo de pessoas que persistem na busca da aperfeiçoabilidade de um sistema condigno com a condição humana.

O momento internacional é altamente preocupante, com conflitos em todos os continentes, tendo como epicentro, os Estados Unidos, que têm em sua trajetória traumas profundos que começam com a sua própria independência, um conflito que atravessou oito anos, uma série de assassinatos e atentados contra Presidentes da República e guerras extraterritoriais, como a do Vietnã e uma guerra civil entre 1861 e 1865.

Sem falar na quebra da bolsa de Nova York em 1929 e terrorismo interno quando da explosão do dia 11 de setembro de 2001, que desmoronou o complexo do World Trade Center, em Nova York, que causou a morte de 2.750 pessoas, incluindo civis e centenas de socorristas (bombeiros e policiais), que atuaram no resgate. Valendo lembrar o escândalo de Watergate que determinaria a renúncia do então presidente Richard Nixon.

A síntese dos acontecimentos explanados por certo contribuirá para nos ajudar a formarmos uma consciência crítica e reflexiva da conjuntura internacional e identificar os interesses subjacentes que impulsionam e desequilibram o ordenamento social em desfavor da paz.

A justiça histórica prevalecerá!





* Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, diretor-executivo da Associação do Ministério Público de Pernambuco, ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ).

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