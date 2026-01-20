A importância da humanização na assistência hospitalar para a experiência do paciente

A- A+

Em um hospital, cada detalhe importa. Desde a entrada, até a forma como o profissional de saúde segura a mão do paciente em um momento de incerteza ou de dor. Mais do que oferecer tecnologia e conhecimento técnico, cuidar é também proporcionar experiências humanas, seguras e acolhedoras. Essa é a base do cuidado centrado na pessoa.

A experiência do paciente é o conjunto de percepções que uma pessoa tem ao longo de todo o seu atendimento – perpassa o primeiro contato na recepção, passando pelos profissionais de saúde, até o momento da alta. Ela envolve aspectos objetivos, como tempo de espera ou qualidade do atendimento, mas também os subjetivos, como empatia, escuta ativa e segurança emocional. Em outras palavras, trata-se de olhar para o paciente como um ser humano completo - com corpo, mente, emoções e histórias.

O IMIP carrega, desde sua criação, a essência da experiência do paciente. Com o compromisso de oferecer um cuidado técnico de excelência sem perder o olhar humano, a instituição estruturou a Política de Experiência do Paciente, lançada no dia 06 de junho de 2025, e que vem aprimorando ainda mais esta cultura no hospital.

Uma das ações mais marcantes foi a adoção do movimento internacional “O que importa para você?”, que propõe uma mudança simples e poderosa: em vez de perguntar apenas “O que há de errado com você?”, os profissionais passam a perguntar também “O que importa para você?”. Essa pergunta abre espaço para uma escuta mais sensível e um plano de cuidado mais personalizado, respeitando valores e prioridades de cada paciente.

Dentro da política, houve a estruturação do Comitê de Experiência do Paciente, composto por membros do serviço, com posições estratégicas e selecionados por suas competências técnicas e humanas, que impactam de alguma forma a jornada do paciente, e que juntos discutem melhorias, revisam processos e propõem ações concretas. Houve também, neste período, a implantação do prontuário afetivo, cujo objetivo é estabelecer uma comunicação mais leve e pessoal com o paciente, com informações da vida pessoal e de seus gostos.

Além disso, essas iniciativas mostram que investir na experiência do paciente é uma estratégia inteligente de qualidade e segurança. Estudos mostram que hospitais que priorizam a experiência do paciente apresentam melhores resultados clínicos, menos readmissões e maior adesão ao tratamento. Em outras palavras, cuidar bem faz diferença - inclusive nos desfechos de saúde.

O IMIP vem reforçando cada vez mais um compromisso que vai muito além de protocolos: é sobre vínculo, respeito e humanidade. É entender que, por trás de cada prontuário, há alguém que precisa ser visto, ouvido e acolhido. E, não à toa, o slogan escolhido para a política é “O jeito IMIP de cuidar”.



E é justamente esse o propósito que move o IMIP todos os dias: oferecer cuidado com excelência técnica e com o coração.







