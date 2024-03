A- A+

OPINIÃO A importância da laringologia na assistência às crianças com Síndrome de Down

Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente determinada, é a alteração cromossômica (cromossomopatia) mais comum em humanos e a principal causa de deficiência intelectual na população. No Brasil, uma a cada 700 crianças nascidas tem a condição.

No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, data que representa a singularidade da triplicação do cromossomo 21 (trissomia) que causa esta ocorrência genética. É comum as crianças com síndrome de Down (SD) apresentarem problemas de nariz, ouvido e garganta.

Para se ter ideia, crianças com Síndrome de Down possuem de 50 a 100% de chance de sofrerem com Apneia Obstrutiva do Sono, apontam dados da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Até 60% das crianças com a condição também apresentam sono anormal com a idade de 3 a 4 anos e o índice pode ser ainda maior em crianças mais velhas.



Alguns fatores que aumentam as chances de ter problemas de respiração durante o sono incluem desenvolvimento insuficiente do terço médio da face, macroglossia (língua maior do que o normal), adenoides hipertrofiadas e músculos menos desenvolvidos na garganta. Além disso, a tendência à obesidade e a hipotonia muscular geral contribuem ainda mais para esse colapso.



Outra área atingida pela condição é a audição. Cerca de 80 a 90% das crianças com Síndrome de Down apresentam problemas na região dos ouvidos, como otites e outras infecções na orelha, segundo dados da Organização Interamericana de Otorrinolaringologia Pediátrica (IAPO). A perda auditiva é comum, por conta de anomalias no desenvolvimento da orelha interna e média. Isso pode afetar a capacidade de entender a fala, aprender e se comunicar.



Muitas crianças com Síndrome de Down enfrentam problemas na fala devido a diferenças anatômicas na boca, mandíbula e língua. As alterações podem resultar em dificuldades na articulação de sons, vocabulário limitado e padrões de fala incomuns. Também podem apresentar distúrbios na deglutição com maior risco de engasgos.

Nós, otorrinolaringologistas, temos a responsabilidade de cuidar da saúde de nossos pacientes, e naturalmente essa responsabilidade se estende também às crianças com Síndrome de Down. Essas crianças enfrentam desafios únicos relacionados à audição, respiração e saúde das vias aéreas superiores, exigindo uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar para garantir seu bem-estar.

Nossa atuação como otorrinolaringologistas na assistência às crianças com Síndrome de Down envolve uma abordagem abrangente que inclui avaliação auditiva e respiratória, diagnóstico precoce de problemas, intervenções terapêuticas e suporte contínuo aos pacientes e suas famílias. Isso pode incluir o acompanhamento regular para monitorar a saúde auditiva, aconselhamento sobre opções de tratamento, como o uso de aparelhos auditivos ou cirurgia para corrigir problemas como otites recorrentes ou obstrução das vias aéreas superiores, e colaboração com outros profissionais de saúde, como fonoaudiólogos e pneumologistas, para garantir uma abordagem integrada e abrangente.

O otorrinolaringologista pode desempenhar um papel crucial no atendimento às crianças com Síndrome de Down, ajudando a garantir que recebam o cuidado necessário para sua audição, respiração e saúde geral. A atuação do otorrino é fundamental para diagnosticar precocemente e tratar de forma correta qualquer complicação relacionada à essa condição.



