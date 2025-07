A importância da liderança servidora 

A- A+

Um empreendedor bem-sucedido além de delegar, acompanha as ações para que o resultado seja satisfatório para todos. A liderança de sucesso é servidora. Esse tipo de característica compartilha responsabilidades, apoia o desenvolvimento dos colaboradores e celebra os sucessos da equipe.

Até bem pouco tempo, víamos apenas líderes que pregavam a liderança tradicional, em que o modelo usado era hierárquico e autoritário. Eu acredito que o melhor método seja a liderança servidora. Nela, se cria um ambiente mais positivo, produtivo, em que o líder inspira, motiva e prioriza os profissionais.

Nesse modelo, delegar é mais do que simplesmente repassar tarefas. Representa uma oportunidade estratégica para desenvolver competências, fortalecer a autonomia e elevar a performance do time. Além disso, é inviável assumir todas as responsabilidades o tempo inteiro — confiar funções aos colaboradores aumenta o engajamento e o senso de pertencimento. Lembre-se de que o acompanhamento é muito importante para se ter uma melhor administração. Inclusive, aconselho a ter uma agenda com as tarefas, pois ela auxilia bastante.

Assumir a gestão escolar é, sem dúvida, um dos maiores desafios que já enfrentei. Conciliar as demandas pedagógicas com a administração financeira, cuidar da equipe e, ao mesmo tempo, assegurar a melhor experiência para os alunos pode parecer uma missão impossível. Por isso, delegar atividades administrativas e utilizar ferramentas de gestão eficientes não se trata apenas de uma questão prática, mas uma decisão inteligente.

Para assumir a gestão de uma escola é preciso entender que a liderança tem que ser feita de forma em que a comunicação tenha bastante afeto. As pessoas estão acostumadas somente a dar ordens. Portanto, comunicar com afeto é entender que se está ali para servir à comunidade escolar. Tanto os alunos, quanto os pais, o seu time, porque se entende que não se constrói nada sozinho. Isso é fundamental.

Ao retirar da sua agenda tarefas operacionais, você conquista tempo para se dedicar ao que realmente importa: o desenvolvimento dos estudantes, a inovação pedagógica e o bem-estar da sua equipe. O gestor escolar para ter sucesso precisa ir diminuindo o tempo operacional e aumentando no estratégico.

É comum, no início, que o empreendedor assuma todas as funções. Contudo, para crescer e alcançar novos patamares, é indispensável focar no estratégico. Confie no seu time dando mais autonomia e feedback contínuo. Essa é, aliás, a fórmula que permite liberar tempo para pensar o futuro do negócio e inovar com mais consistência.

Lembre-se: um dos segredos do sucesso está em alocar as pessoas certas nos lugares certos e tirar as pessoas erradas. O verdadeiro empreendedor entende que treinar e capacitar sua equipe é o caminho para atingir grandes resultados. Investir no desenvolvimento do time é fundamental para impulsionar transformações concretas dentro da organização.

Não tema delegar e acompanhar. Cerque-se de profissionais competentes, que você admira e que estejam genuinamente engajados com o propósito do projeto. Afinal, empreender é, acima de tudo, liderar com sabedoria. É também abrir espaço para focar nos aspectos que realmente fazem sua empresa evoluir.

___

