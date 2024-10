A importância da música para uma criança

A- A+

A música não se resume apenas ao entretenimento, mas carrega em suas linhas melódicas uma série de benefícios que vão desde o desenvolvimento da mente humana à capacidade de promover o equilíbrio, proporcionando bem-estar, concentração e desenvolvimento do raciocínio.



Pesquisas e médicos especialistas na área relatam que a vivência musical traz benefícios à saúde, estímulo para prática de atividades físicas, melhora da memória, alívio de dores e uma importante porta de descobertas para o público infantil.



Ouvindo ou interagindo com a música, batucando ou cantando, as crianças são invadidas por um universo de novas emoções, novas linguagens e vários outros mecanismos capazes de apresentar uma porta de estímulo a novas conexões mentais.



Com o passar do tempo, adquirem a capacidade de melhor concentração, socialização, aprendizado e comunicação. Diante disto, a musicalização ocupa papel crucial neste processo, quer seja por meio de aulas, dinâmicas ou brincadeiras, possibilitando às crianças conhecerem toda esta manifestação artística.



As ondas musicais fazem parte do universo infantil antes mesmo de seu nascimento, ainda na barriga da mãe. Por meio da audição, a música se coloca como o primeiro sentido cognitivo que se forma na gestação, que ao longo do tempo é aperfeiçoada por meio dos sons.



Por isso é comum um bebê sorrir ao ouvir um barulho novo, presenciar a mãe cantando ou estar em um ambiente onde esteja sendo tocada alguma música.



Ao contrário do que alguns acreditam, a música não é apenas uma ferramenta para acalmar e disciplinar uma turma de crianças agitadas, ou simplesmente para ocupar janelas na grade curricular de uma escola, mas é uma importante ferramenta que impacta de forma direta a vida do universo infantil.



No contexto educativo, a música está relacionada aos desafios que favorecem descobertas, autoestima, socialização e desenvolvimento do gosto e do senso musical das crianças.



Ao passo que a musicalização é introduzida na vida do público infantil, a aprendizagem se torna mais convidativa e prazerosa, assim como a atenção e o entusiasmo ganham proporções ainda maiores diante deste novo universo.





* Professora de música e artes cênicas.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



