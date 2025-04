A importância de tornar a educação infantil um ambiente inclusivo

A- A+

A Educação Infantil é a base do desenvolvimento humano e deve ser um ambiente acolhedor, acessível e inclusivo para todas as crianças. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nessa etapa da educação, é fundamental promover interações e experiências que considerem a diversidade e respeitem as especificidades de cada criança, entendendo e valorizando os potenciais e o ritmo de desenvolvimento e aprendizagem de cada uma.



Na primeira infância, além do crescimento físico e do desenvolvimento motor, as crianças adquirem habilidades de aprendizado, sociabilidade e afetividade que serão levadas para toda a vida. Toda criança tem um potencial enorme. É nessa fase que funções cognitivas mais especializadas como atenção, memória, planejamento, raciocínio e juízo crítico começam a se desenvolver por meio de habilidades como controle de impulsos, a habilidade de direcionar atenção e de lembrar de regras. Trata-se de um período sensível para o desenvolvimento de diversas habilidades.



A plasticidade cerebral na primeira infância refere-se à extraordinária habilidade do cérebro de se modificar e se reorganizar em resposta a experiências e estímulos do ambiente. Esse período é crucial para o desenvolvimento das funções executivas, que incluem habilidades como memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Quanto mais diversificadas e desafiadoras forem as interações e aprendizagens oferecidas às crianças, maior será o desenvolvimento e o fortalecimento dessas competências.

Estudos indicam que um ambiente rico em estímulos, com brincadeiras, interação social e estratégias pedagógicas intencionais, potencializa a consolidação das conexões neurais, favorecendo não apenas o desempenho acadêmico futuro, mas também o desenvolvimento socioemocional e a habilidade de adaptação a novas situações.

No entanto, esse potencial depende muito do ambiente e das interações, podendo ou não se concretizar dependendo do apoio oferecido às crianças. E, por isso, o papel da intencionalidade é muito importante tanto na proposição das vivências pedagógicas, como na mediação. Embora as explorações livres e espontâneas sejam muito importantes, por meio das quais as crianças criam os próprios caminhos de aprendizagem, exercitam a imaginação e a criatividade, a intencionalidade pedagógica também é uma ferramenta essencial na Educação Infantil.

Pensar em objetivos de aprendizagem específicos, em possibilidades de aprendizagem e elaborar momentos que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças é parte muito importante do planejamento do professor que atua neste segmento. Elaborar vivência com intencionalidade é algo que garante a qualidade das interações e contribui para que todo potencial da criança possa ser desenvolvido.

A intencionalidade pode estar sincronizada com interesses das crianças e estar atento para identificá-los também é importante. Por exemplo, se uma professora percebe que um grupo de crianças está interessado em empilhar blocos, ela pode, intencionalmente, ampliar essa experiência ao introduzir blocos de diferentes tamanhos e texturas, incentivando a experimentação.

Enquanto as crianças brincam, ela pode fazer perguntas (“O que acontece se colocarmos o maior bloco em cima?”), desafiar novas possibilidades e ampliar o vocabulário das crianças ao nomear as formas, tamanhos e cores. Assim, ela não apenas acompanha o interesse espontâneo das crianças, mas também transforma essa experiência em uma oportunidade de aprendizagem planejada e significativa. A intencionalidade pedagógica garante que cada experiência seja mais do que um momento espontâneo, tornando-se uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças.

As boas experiências vividas nesse período, como as interações sociais com vínculos positivos e os cuidados responsivos são fundamentais para potencializar o desenvolvimento ao longo da vida. Essas experiências relacionam-se diretamente às possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento social, cognitivo, emocional, motor e de linguagem da criança. Ou seja, à formação integral da criança.



A formação integral prima não apenas o desenvolvimento das habilidades cognitivas, mas também, das emocionais, sociais, físicas e éticas. Essa abordagem, assim como conceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, reconhece a criança como “Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”.



E tanto a formação integral quanto à inclusão partem do princípio de que todas as crianças têm o direito de aprender e se desenvolver plenamente, respeitando suas individualidades e potencialidades. Enquanto a formação integral busca garantir o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico de cada criança, a inclusão assegura que nenhuma criança seja excluída desse processo devido a diferenças como deficiências, condições socioeconômicas, origem cultural ou qualquer outra característica. Não há desenvolvimento pleno sem equidade.

Para garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de crescer em um ambiente estimulante e acolhedor, é essencial que a educação seja planejada de forma acessível, respeitosa e intencionalmente inclusiva. Dessa maneira, cada criança pode desenvolver seu máximo potencial e se tornar um cidadão ativo e empático na sociedade.



Um ambiente inclusivo favorece o desenvolvimento das competências socioemocionais ao estimular a convivência com diferentes formas de aprendizagem e expressão, ensinando crianças a respeitarem e valorizarem as singularidades do outro. E, um ambiente rico em interações diversificadas, desafiadoras e afetivas contribui para melhores resultados na aprendizagem.



A creche é, muitas das vezes, o primeiro espaço de socialização das crianças depois do contexto da família, onde ela descobre que há um mundo novo para além daquele que ela já conhece. E é a partir da interação com as outras crianças e da mediação dos adultos, que elas vão se constituindo e se reconhecendo cada vez mais como sujeitos com sentimentos, opiniões e preferências.



Para garantir uma Educação Infantil verdadeiramente inclusiva, é necessário investir em formação docente, adaptação curricular, recursos acessíveis e metodologias ativas que favoreçam a participação de todas as crianças no processo de aprendizagem. A BNCC sugere estratégias como o uso de materiais multissensoriais, brincadeiras cooperativas e a mediação intencional do professor para apoiar o desenvolvimento de todas as crianças. Dessa forma, construiremos uma escola mais justa, equitativa e preparada para acolher a diversidade, garantindo a todos os alunos um início de vida escolar repleto de respeito, desenvolvimento e aprendizado significativo.



