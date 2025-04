A importância de viver o presente para encontrar a felicidade

A- A+

Para o escritor e conferencista alemão Eckhart Tolle, “a causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela”. Essa frase ressoa profundamente com a falta de apreciação por aquilo que vivemos diariamente, muitas vezes por estarmos presos em um ciclo de responsabilidades e informações que nos afastam do momento presente.

Nosso dia a dia acelerado nos conduz a um hiperfoco no futuro e/ou a um pensamento contínuo sobre o passado, o que dificulta (e muito) encontrar um equilíbrio e alegria no aqui e agora. Mas apreciar as coisas simples e ser mais feliz não é uma tarefa inalcançável. Por meio da prática da atenção plena (ou Mindfulness - que está mais na moda), é possível transformar essa relação com o tempo e as experiências.

O Mindfulness nos convida a observar pensamentos e sentimentos sem julgá-los, permitindo que nos conectemos com o momento presente. Quando saímos do piloto automático e reservamos um tempo para saborear e aproveitar cada experiência vivida, nos deparamos com a oportunidade de mergulhar em profundidade no deleite que elas nos trazem.

Desde os anos 1960, quando a técnica ganhou força no Ocidente, ela tem sido amplamente estudada e aplicada como ferramenta para melhorar a saúde mental. Um grande defensor dessa abordagem foi o mestre zen-budista Thich Nhat Hanh, que sugeria incorporar a atenção plena em atividades cotidianas, como lavar louça ou caminhar, para encontrar beleza no presente.

Parece fácil — e em teoria é — mas o grande desafio é evitar ruminar pensamentos. Ou seja, quanto mais você praticar, mais fácil as condutas vão se tornar, além de mais naturais e permanentes, na sua vida.

Compartilho, a seguir, seis técnicas eficazes para a conquista da atenção plena e que podem lhe trazer uma felicidade tamanha como você jamais imaginou. Respire fundo, fique atento e bom proveito!

Faça uma caminhada consciente, todos os dias. Quinze minutos são suficientes para praticar um exercício cheio de plenitude. Não importa se está frio ou calor, o que vale aqui é tirar um tempinho e prestar atenção nas coisas ao seu redor enquanto dá os seus passos. Observe o desenho das nuvens no céu; sinta o vento soprando em sua pele; feche os olhos e escute atentamente os sons do entorno. Esse simples ato é um lembrete poderoso de que a vida está acontecendo agora.

Esteja, de corpo e alma, no presente. Ao realizar qualquer atividade, esteja completamente presente. Durante o banho, ao trabalhar ou ao comer, foque nos cheiros, texturas e sensações. Esse “ancoramento” no presente melhora a memória, promove empatia e aumenta a autocompaixão.

Respire profundamente. Sempre que for possível, feche os olhos e faça uma respiração profunda. Concentre-se na sensação do ar entrando e saindo dos seus pulmões. Coloque, então, as mãos sobre a barriga e comece a inspirar e expirar devagar, focando nos movimentos do abdome e contando até cinco. Dê uma pausa de dois segundos e, em seguida, expire lentamente, contando até seis. Além desta, no YouTube, é possível encontrar diversas modalidades de respiração mindfulness que vão lhe ajudar. É o tempo de um cafézinho diário. Você consegue!

Pausas intencionais. Entre uma tarefa e outra, faça pequenas pausas. Elas ajudam a reduzir o estresse, renovar o foco e reconectar corpo e mente com as sensações do momento. Esses intervalos são preciosos para evitar a fadiga.

Observe seus pensamentos. Quando pensamentos ou emoções surgirem, apenas observe-os, sem criticar. Anotar esses sentimentos em um diário pode ser muito útil para identificar padrões e gerenciar emoções com mais consciência.

Pratique Yoga. O Yoga integra movimento, respiração e meditação, ajudando você a aceitar pensamentos e sensações enquanto trabalha o autoconhecimento. Experimente posturas simples (asanas) ou técnicas de respiração (pranayama) para introduzir mais mindfulness na sua vida.



A atenção plena não é um destino, mas um caminho. Quanto mais você praticar, mais natural se tornará viver de maneira consciente, aproveitando a beleza das pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Comece hoje mesmo e descubra como pequenos ajustes podem trazer grandes transformações para sua felicidade.



