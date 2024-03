A- A+

OPINIÃO A importância do descanso na vida moderna

No turbilhão da vida moderna, com suas exigências e ritmo acelerado, é fácil nos encontrarmos presos em um ciclo incessante de atividades, onde a simples ideia de uma pausa parece um luxo dispensável ou até mesmo uma perda de tempo. Contudo, é fundamental compreender que a necessidade de parar e descansar é essencial para a manutenção da nossa saúde mental e física. Ignorar essa necessidade pode desencadear uma série de sinais de alerta emitidos pelo nosso corpo e mente, os quais não devemos ignorar.

Um desses sinais é a ansiedade, uma reação natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras. Ela se torna problemática quando é constante e desproporcional aos eventos desencadeantes, frequentemente resultado de um acúmulo de estresse e da incapacidade de relaxar e desacelerar. O estado contínuo de alerta em que muitos de nós vivemos pode levar a um esgotamento dos nossos recursos psicológicos e físicos, refletindo-se em sintomas físicos, dificuldades de concentração, irritabilidade, entre outros.

Outro fenômeno alarmante relacionado à ausência de pausas adequadas é a síndrome de burnout, ou esgotamento profissional. Caracterizada por um estado de exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho, o burnout é um sinal claro de que ultrapassamos nossos limites e esgotamos nossa capacidade de lidar com as pressões constantes da vida cotidiana.

A prevenção e o tratamento desses estados exigem o reconhecimento da importância do descanso e da recuperação. Parar não é sinal de fraqueza, mas sim de respeito aos limites do nosso corpo e mente, permitindo-nos recuperar e regenerar. Estratégias como a prática regular de atividades relaxantes, técnicas de respiração, mindfulness e hobbies que promovam prazer e desconexão das obrigações rotineiras são fundamentais para manter um equilíbrio saudável.

Portanto, é crucial que estejamos atentos aos sinais que nosso corpo e mente nos enviam. Ignorá-los pode acarretar consequências graves para nossa saúde e bem-estar. Integrar momentos de pausa e relaxamento na nossa rotina não é um luxo, mas sim uma necessidade vital para preservar nossa saúde mental e física, aumentando nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e equilíbrio.

*Psicóloga



