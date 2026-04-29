A importância do regimento interno como ferramenta de governança e redução de riscos nas empresas

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Passados alguns anos da entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), ainda há significativa subutilização de instrumentos estratégicos que podem fortalecer a gestão empresarial e mitigar riscos jurídicos. Dentre eles, destaca-se o Regimento Interno, uma ferramenta essencial para organizações que buscam profissionalização, segurança jurídica e eficiência operacional.

O Regimento Interno consiste em um conjunto estruturado de normas que complementam a legislação trabalhista e o contrato de trabalho, permitindo que a empresa estabeleça, de forma clara e objetiva, direitos, deveres e padrões de conduta aplicáveis aos seus colaboradores. Trata-se de instrumento alinhado às melhores práticas de governança corporativa e compliance, contribuindo diretamente para a organização interna e a padronização de processos.

Ao definir regras específicas compatíveis com a realidade operacional do negócio, o Regimento Interno proporciona maior previsibilidade nas relações de trabalho, reduz ambiguidades e fortalece a cultura organizacional. Ainda que elaborado unilateralmente pelo empregador, seu conteúdo deve observar os limites legais, bem como respeitar acordos e convenções coletivas, garantindo equilíbrio e legitimidade.

Dentre os temas comumente disciplinados, destacam-se: diretrizes sobre uso de uniformes e equipamentos, normas de segurança e responsabilidade no manuseio de ferramentas, critérios de admissão, regras de conduta, gestão de jornada (faltas e atrasos), bem como hipóteses específicas relacionadas à aplicação de penalidades disciplinares, sempre em consonância com a legislação vigente.

Sob a perspectiva empresarial, a adoção de um Regimento Interno bem estruturado proporciona benefícios concretos e mensuráveis, na medida em que contribui para a redução de passivos trabalhistas, ao estabelecer regras claras e previamente comunicadas aos colaboradores. Além disso, fortalece as práticas de compliance, ao definir de forma objetiva as condutas esperadas no ambiente corporativo, ao mesmo tempo em que promove a padronização de procedimentos internos, resultando em maior eficiência operacional. Esse alinhamento normativo também impacta positivamente o ambiente organizacional, ao conferir maior transparência e segurança às relações de trabalho, bem como oferece suporte à gestão de pessoas, especialmente no que se refere à tomada de decisões disciplinares e gerenciais.

Nesse contexto, o Regimento Interno deixa de ser apenas um documento formal e passa a assumir um papel estratégico dentro das organizações, consolidando-se como instrumento relevante de governança, prevenção de conflitos e fortalecimento da cultura corporativa.





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