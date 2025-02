A incerteza é uma realidade inegociável

A- A+

Por mais que desejemos controle sobre os resultados, a incerteza é uma constante no universo dos negócios. Empresários e profissionais que dependem da decisão de terceiros sabem que o fechamento de uma venda, a assinatura de um contrato ou até mesmo uma reunião pode escapar ao controle. Afinal, o "sim" definitivo está sempre nas mãos de outra pessoa. Mas, como lidar com esse cenário e transformar a imprevisibilidade em oportunidade?

O processo de vendas é, por natureza, imprevisível. Clientes mudam de ideia, orçamentos são ajustados, e prioridades mudam. No entanto, vendedores e empreendedores de sucesso não se deixam paralisar. Eles compreendem que a incerteza faz parte do jogo e, em vez de lutar contra ela, utilizam estratégias para reduzir seu impacto. Uma das principais? A construção de relacionamentos sólidos.

Criar confiança com clientes e cultivar conexões genuínas são práticas que ajudam a mitigar hesitações e dúvidas. Mas construir uma rede de relacionamentos requer esforço contínuo. E não basta mirar exclusivamente nos tomadores de decisão. Todo o percurso importa – desde o primeiro contato até a conversa final. É aqui que entra a importância de tratar cada pessoa com respeito e consideração, independentemente de sua posição. O velho ditado "não adianta ser gentil com o diretor, se você não é com o porteiro" permanece tão verdadeiro quanto nunca.

Além disso, para ampliar suas chances de ser lembrado, é fundamental estar presente e ativo. A estagnação é inimiga do sucesso em um mundo que valoriza movimento e inovação. Isso significa não apenas manter contato frequente e dinâmico com clientes, mas também antecipar cenários e se preparar para obstáculos.

Profissionais que se destacam hoje são aqueles que reconhecem que a concorrência não vem apenas de empresas estabelecidas, mas também de novos entrantes – muitas vezes mais jovens, menos experientes, mas altamente conectados e aptos a usar a tecnologia como vantagem estratégica.

O mercado é dinâmico, e aqueles que se adaptam e mantém a autenticidade de suas relações têm maiores chances de prosperar, mesmo em meio à imprevisibilidade. Por fim, lembre-se: um "sim" conquistado não é apenas fruto do esforço momentâneo, mas de todo o trabalho e relacionamento construídos ao longo do tempo. O jogo dos negócios pode ser incerto, mas cabe a você estruturar o tabuleiro para jogar a seu favor.





* Consultor empresarial e estrategista de negócios.



