A inconstitucional atuação do Ministério do Trabalho no combate ao trabalho escravo

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ESSE ARTIGO EXPÕE A VERDADE QUE ORBITA ESSE TEMA TÃO RELEVANTE E QUE VEM SENDO TRATADO ILEGALMENTE EM MUITOS CASOS ENVOLVENDO O COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E CONDIÇÕES ANÁLOGAS.



Há causas tão nobres que ninguém ousa criticá-las em voz alta, e é precisamente nessa zona de silêncio reverente que floresce o abuso, porque quem se atreve a apontar o erro de método é imediatamente acusado de defender o próprio mal que pretende combater, num expediente retórico tão velho quanto eficaz que transforma qualquer crítica técnica em suspeita moral.

Pois é exatamente o que ocorre com a chamada "Lista Suja" do trabalho escravo, hoje regulamentada pela Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, e é por isso que começo este artigo com uma afirmação que deveria ser desnecessária mas se tornou imprescindível: ninguém de bom senso defende o trabalho escravo, ninguém minimiza a gravidade de submeter um ser humano a condições degradantes, e é precisamente por se tratar de uma chaga que repugna a consciência nacional que o seu combate jamais poderia ser conduzido à margem da Constituição, com atalhos processuais e com a lógica de quem confunde fiscalização com arrecadação.

O que o Supremo aprovou não é o que hoje existe

Os defensores do atual modelo gostam de invocar, como escudo definitivo, a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em 2020, na ADPF 509, julgou constitucional o cadastro de empregadores (na Portaria 4/2016, que não tem nada a ver com as penalidades da atual Portaria), e o fazem como se aquele julgamento tivesse abençoado tudo o que veio depois, quando a verdade jurídica é bem mais incômoda para eles, porque o que o Supremo examinou e validou foi um cadastro de natureza meramente declaratória, um instrumento de publicidade e de transparência ativa ancorado na Lei de Acesso à Informação, expressamente reconhecido pelo relator como algo que não constituía sanção, mas mera divulgação de decisões administrativas de interesse público.

Ocorre que a atual Portaria de 2024 promoveu uma metamorfose silenciosa e profunda daquele instrumento original (a Portaria de 2016), acrescentando ao que era simples divulgação um arsenal de obrigações pecuniárias de natureza inequivocamente sancionatória e arrecadatória que o Supremo nunca examinou, de modo que invocar a ADPF 509 para justificar a portaria atual é o mesmo que apresentar a planta de uma casa para legitimar o arranha-céu que se ergueu indevidamente sobre ela, e é nesse descompasso entre o que foi julgado e o que hoje se pratica que reside a inconstitucionalidade superveniente que a classe empresarial brasileira tem ignorado com uma passividade que beira a cumplicidade.

A confissão que está escrita na própria portaria

Quando se lê a Portaria de 2024 com o olhar técnico de quem conhece a diferença entre transparência e punição, descobre-se que o próprio texto desmente a tese oficial de que ali não há sanção alguma, porque o artigo 7º, em seu inciso V, exige do empregador que pretenda escapar do cadastro o pagamento à União de quantia fixada em, no mínimo, 2% (dois por cento) do faturamento bruto da empresa relativo ao último exercício, com piso de 20.000,00 (vinte mil reais) e teto de 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), valor esse que se soma à indenização por dano moral individual de no mínimo 20.000,00 (vinte mil reais) e 5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador prevista no artigo 15, ao ressarcimento do seguro-desemprego, aos débitos trabalhistas e previdenciários atualizados pela SELIC e à obrigação de implementar, por no mínimo 04 (quatro) anos, todo um programa de gerenciamento de riscos na cadeia de valor.

Ora, um percentual sobre o faturamento bruto não é, e nunca foi, uma medida reparatória, porque reparação se calcula sobre o dano efetivamente causado às vítimas e não sobre a capacidade econômica de quem paga, de sorte que cobrar dois por cento da receita de uma empresa segue a lógica do tributo e da multa, jamais a da indenização, e quando se cobra esse valor como condição para sair de uma lista que produz o estrangulamento comercial e creditício do autuado, o nome correto para a operação não é ajustamento de conduta, mas resgate, no sentido mais literal e mais constrangedor da palavra.

O Estado prendeu a reputação da empresa e devolve a liberdade mediante pagamento, e chamar isso de política pública de transparência é um exercício de eufemismo que a inteligência jurídica nacional não deveria mais tolerar.

O auditor que acusa, o ministério que julga, publica e arrecada

O vício mais grave, contudo, não está apenas no valor, mas na arquitetura de poder que a portaria desenhou, porque ela concentra na mesma estrutura ministerial todas as funções que num Estado de Direito jamais poderiam habitar o mesmo teto, na medida em que é o auditor-fiscal do trabalho quem lavra o auto de infração, é o próprio ministério quem julga, em última instância administrativa, a procedência daquele auto, é o ministério quem publica o nome do autuado no cadastro com efeitos devastadores, e é, por fim, o ministério quem recebe os dois por cento do faturamento e os destina à execução de políticas públicas geridas pela própria máquina que aplicou a medida.

Não é preciso ser constitucionalista para perceber que quem acusa, julga, executa e arrecada no mesmo ato concentra um poder incompatível com a separação de funções que protege o cidadão contra o arbítrio, e quando os recursos extraídos do suposto infrator passam a alimentar as estruturas e as agendNão é preciso ser constitucionalista para perceber que quem acusa, julga, executa e arrecada no mesmo ato concentra um poder incompatível com a separação de funções que protege o cidadão contra o arbítrio, e quando os recursos extraídos do suposto infrator passam a alimentar as estruturas e as agendas do próprio órgão fiscalizador, instala-se um incentivo perverso e silencioso para que a fiscalização se intensifique não onde há mais escravidão, mas onde há mais faturamento, porque cada autuação de uma empresa de grande porte representa potencialmente milhões em aportes, ao passo que a autuação de um pequeno explorador rende a aplicação de um piso simbólico as do próprio órgão fiscalizador, instala-se um incentivo perverso e silencioso para que a fiscalização se intensifique não onde há mais escravidão, mas onde há mais faturamento, porque cada autuação de uma empresa de grande porte representa potencialmente milhões em aportes, ao passo que a autuação de um pequeno explorador rende a aplicação de um piso simbólico.

Esse é o ponto que a sociedade precisa enxergar sem ingenuidade, pois um sistema que premia financeiramente quem o opera tende inexoravelmente à banalização, e a banalização da acusação de trabalho escravo, num país onde o conceito administrativo da infração é deliberadamente mais amplo e mais aberto que o tipo penal do artigo 149 do Código Penal, abrangendo desde a jornada exaustiva até as genéricas condições degradantes, transforma um instrumento que deveria ser cirúrgico numa rede de arrasto.

Devido processo legal não é o que dizem que é

Os defensores da portaria responderão, como sempre respondem, que há contraditório e ampla defesa no processo administrativo, e é verdade que a portaria assegura formalmente essas garantias no curso da apuração do auto de infração, mas confundir o contraditório administrativo exercido perante a própria autoridade que acusa com o devido processo legal exigido pelo artigo 5º, inciso LIV, da Constituição, é um erro categorial que não resiste ao primeiro exame sério, porque o devido processo legal, quando se trata de impor a alguém uma restrição de direitos de gravidade extrema, pressupõe a intervenção de um terceiro imparcial, pressupõe um juiz que não tenha interesse no resultado, e pressupõe, sobretudo num país que erigiu a presunção de inocência à condição de cláusula pétrea no inciso LVII do mesmo artigo, que ninguém seja tratado como culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão judicial.

O que temos hoje é o oposto disso, porque o empregador sofre a publicação do seu nome, o bloqueio de crédito, o cancelamento de contratos públicos, a fuga de fornecedores e a morte comercial muito antes de qualquer juiz da República ter analisado a causa, e quando finalmente consegue levar a questão ao Judiciário, já carrega a marca indelével de quem foi condenado pela imprensa, pelo mercado e pela opinião pública com base num juízo administrativo de quem tinha tudo a ganhar com a condenação.

A omissão de quem deveria reagir

Diante de um quadro dessa gravidade, o que mais surpreende e mais decepciona não é a sanha do aparelho estatal, que age conforme os incentivos que recebe, mas a omissão quase incompreensível das entidades representativas dos setores mais atingidos, porque o agronegócio, a construção civil e a indústria em geral, que figuram majoritariamente nas estatísticas de inclusão na lista e que reúnem capacidade de articulação e recursos jurídicos de sobra, têm preferido o silêncio conformado à reação firme e organizada, como se temessem que defender o devido processo legal de seus associados pudesse ser confundido com a defesa do trabalho escravo, quando é exatamente o contrário, pois quem defende a Constituição defende a todos, inclusive os inocentes que hoje são triturados por uma máquina que não distingue o explorador contumaz da empresa que cometeu uma irregularidade pontual e sanável.

Não basta que cada empresa, isoladamente, contrate seu advogado e tente apagar o seu próprio incêndio depois que a casa já pegou fogo, porque o problema é estrutural e a solução também precisa sê-lo, e enquanto as confederações e federações continuarem a tratar o tema como assunto delicado demais para enfrentar publicamente, o sistema continuará a se aperfeiçoar contra a iniciativa privada, refinando seus mecanismos de extração a cada nova portaria editada sem que o Congresso tenha votado uma única linha a respeito.

A omissão da classe política e o que precisa ser feito

E aqui chego ao ponto que talvez seja o mais escandaloso de todos, porque toda essa engenharia sancionatória e arrecadatória, com cobrança de percentual sobre faturamento, fixação de pisos indenizatórios, criação de cadastros restritivos e imposição de programas plurianuais de compliance, foi construída por meio de simples portaria ministerial, isto é, por ato do Poder Executivo, sem que a representação popular do Congresso Nacional tenha deliberado sobre matéria que evidentemente exigiria lei em sentido formal, e a classe política, que deveria ser a primeira a se insurgir contra essa usurpação de competência legislativa, tem optado pelo comodismo de quem não quer pagar o custo político de tocar num tema sensível.

É hora de exigir uma investigação rigorosa e independente sobre os critérios de fiscalização, sobre a destinação efetiva dos valores arrecadados a título dos dois por cento do faturamento, sobre os incentivos institucionais que regem a atuação da auditoria fiscal e sobre a compatibilidade de toda essa estrutura com a moldura constitucional que o Supremo desenhou na ADPF 509, e é hora de o Congresso assumir a responsabilidade que abdicou, disciplinando a matéria por lei, com garantias reais de devido processo e de proporcionalidade, em vez de delegar tacitamente ao ministério o poder de legislar, julgar e arrecadar de uma só penada.

Uma palavra final

Combater o trabalho escravo é dever do Estado e compromisso de toda pessoa decente, e nada do que aqui se afirmou diminui em um milímetro essa convicção, mas é justamente porque a causa é grande que ela não pode ser instrumentalizada, porque quando se permite que uma bandeira legítima sirva de pretexto para a supressão de garantias constitucionais e para a extração de recursos da iniciativa privada à margem da lei, não se fortalece o combate à escravidão, mas se contamina e se desmoraliza esse combate, fornecendo munição justamente a quem gostaria de vê-lo enfraquecido.

O verdadeiro defensor dos direitos humanos não é aquele que aceita qualquer meio em nome de um fim louvável, mas aquele que compreende que num Estado de Direito a legitimidade dos fins depende inteiramente da legitimidade dos meios, e é por isso que defender o devido processo legal dos empregadores brasileiros não é defender o trabalho escravo, é defender a Constituição que protege, ao mesmo tempo, o trabalhador resgatado e o cidadão acusado, porque uma sem a outra não passa de tirania com boa intenção.

Cabem as Associações de classe patronal, acionar novamente o STF e o Congresso Nacional, para que abuso dessa magnitude seja corrigido, permitindo que, qualquer pessoa física ou jurídica somente possa ser incluída na lista suja do trabalho escravo, após cumprido o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal - perante o Poder Judiciário, jamais de forma unilateral administrativa, sob os comprometidos olhos do Ministério do Trabalho e da União Federal.





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