A ineficácia sobre a formação médica em faculdades particulares

Venho a público, na condição de médico com quase seis décadas de exercício profissional ininterrupto, manifestar profunda preocupação e indignação com a realidade da formação médica em parte significativa das faculdades particulares de medicina no Brasil.

O que hoje a imprensa divulga como surpresa — a insuficiência técnica, insegurança profissional e incapacidade prática de médicos recém-formados — para nós, que estamos na linha de frente da assistência, já é um fato conhecido, recorrente e alarmante.

Em serviços de saúde privados sob supervisão direta, temos recebido profissionais recém-egressos que não dominam princípios básicos da prática médica, exigindo vigilância constante para evitar danos à população. Isso não é falha individual do jovem médico. É falha estrutural grave das instituições formadoras.

Essas faculdades particulares não possuem estrutura adequada, não mantêm liderança técnica experiente, não contam com preceptores qualificados, não oferecem prática clínica suficiente e não formam médicos aptos a enfrentar a realidade do exercício profissional.

O que se observa é um modelo falido:



instituições que funcionam como “consultécnicos” ou “consultórios acadêmicos”, vendendo diplomas, simulando ensino, terceirizando responsabilidades e tratando a medicina como produto comercial.

Formar médicos não é abrir sala de aula, não é montar grade curricular no papel, não é cumprir carga horária fictícia.

Formar médicos exige hospital-escola funcional, corpo docente experiente, liderança ética, treinamento supervisionado real e compromisso com a vida humana.

Quando essas condições não existem, essas faculdades não têm legitimidade moral nem técnica para manter cursos de medicina ativos.

Reafirmo: instituições que não conseguem garantir padrão técnico elevado não podem continuar formando médicos. O risco é coletivo. O prejuízo é social. A responsabilidade é institucional.

O silêncio diante dessa realidade é irresponsável.



A conivência é criminosa.



E a omissão dos órgãos reguladores precisa ser investigada.



