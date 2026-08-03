A infestação de lobisomens comunistas

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – O continente latino-americano está contaminado por ideologias malsãs. O epicentro da metástase foi a ilha-presídio de Cuba na década de 1960. A partir de então o energúmeno Fidel Castro exportava contêineres de serpentes comunistas, piolhos, gafanhotos, charutos fedorentos, lombrigas e Streptococcus marxistas para todo o continente.

O psicopata Ernesto Guevara assassinava pessoalmente gays (maricones) e campesinos “reacionários” em nome da limpeza ideológica. Os gays de hoje tão nem aí.

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O Brazil exportou, de graça, centenas de milhões de dólares para construir o porto de Mariel em Cuba e o metrô de Caracas na Venezuela.

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Devido ao impulso da idade, jovens são propensos a contrair alguma doença venérea ideológica. O tempo às vezes cura. Se não cura, vira fanatismo, uma doença incurável. O genial Roberto Campos falava numa espécie de gonorreia ideológica na juventude. Muitos sujeitos barbados ainda hoje são portadores de infecção crônica desse tipo de bactéria. Não tem inseticida que dê jeito.

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O cowboy Donald Tramp decretou guerra, Urbi et Orbi, contra a cultura Woke, o globalismo, comunismo camuflado ou não, ideologia de gênero, os lobisomens e serpentes comunistas. O galego tem milhões de defeitos e uma virtude seminal, é anticomunista de nascença. Por esta singela razão é odiado pelos devotos das seitas vermelhas em todas as latitudes do globo terrestre e até em Marte, o planeta vermelho.

Eu sou pequenininho do tamanho de um pé de coentro, mas também renego a ideologia da caterva comunista com todas as proteínas da minha alma. Estou com o cowboy Tramp e não abro nem para o trovão azul.

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As eleições presidenciais deste ano serão Trans — trans americanas, transoceânicas, transcontinentais. O comissário Dirceu havia avisado que não haverá eleições sem a presença dos ianques, a saber, sem a presença do cowboy Donald Tramp. Aliás, os americanos sempre estiveram presentes nos embates geopolíticos continentais. Lembrai-vos do contragolpe de 1964, como diz o chavão. As esquerdas bem conhecem esta realidade.

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Em 2022, na era globalista de Joe Biden, a CIA e a USAID atuaram nos bastidores para favorecer as esquerdas latino-americanas, a começar pelo Brazil.

Jair agora está preso em sua caverna, proibido de usar rádio, televisão, celular, micro ondas, de falar com os filhos. Há suspeitas de que esteja tentando se comunicar por telepatia com Marco Rubio, por isso também está impedido de fazer meditação. Foi proibido de morrer até as eleições sob o argumento de que seria um defunto falante. Depois, poderá morrer à vontade, e se quiser pode até fazer haraquiri.

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Um dia eu perguntei a um papangu da caterva vermelha, ali na Jaqueira: Qual é a tua, bicho? Ele respondeu: Eu defendo a democracia. Eu disse A tua democracia não é a minha democracia. Daí eu mordi a orelha dele, a la Mike Tyson. Ele desmaiou. Eu chamei o Samu. O cara do Samu disse que eu cometi um atentado antidemocrático. Eu desmaiei, emocionado. Depois, acordei. Agora estou dormindo de olhos acesos. Hasta la vista, meninas e meninos!





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