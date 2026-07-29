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Comandada pelos gestores do mal ou, na linguagem popular, pelos "bárbaros", aqueles que simbolizam a brutalidade, a crueldade e a ausência de civilidade —, a insanidade global alastra-se por todos os quadrantes do planeta. Surge, ou ressurge, como a grande enfermidade política, social e moral do século XXI.

Na curiosa classificação dos tempos atuais, em que todos parecem obrigados a se declarar de direita, de esquerda ou de centro, prefiro definir-me apenas como terráqueo. Um cidadão perplexo diante do rumo que o mundo tomou. Sob praticamente todos os aspectos — político, econômico e social — a humanidade parece ter retrocedido.

Aplaude-se mais a capacidade de destruir do que a de salvar vidas; exalta-se a clava em lugar da palavra; celebra-se a agressão em vez do afago, como se a força tivesse substituído definitivamente o diálogo como instrumento de conquista.

A insanidade possui impressionante poder de contágio. Espalha-se com rapidez, exerce fascínio quase hipnótico e prospera em progressão geométrica, arregimentando povos e nações. Quanto maior a vulnerabilidade de uma sociedade, mais facilmente ela se rende ao medo, à insegurança ou mesmo à ingênua admiração pelos que se apresentam como donos da verdade e do poder, repetindo a velha máxima: "manda quem pode, obedece quem tem juízo".

Nem mesmo a nova inteligência artificial parece escapar desse processo de doutrinação. Desenvolvida para orientar, informar e ensinar, ela também desperta preocupações quanto à influência de seus programadores e gestores, exigindo dos usuários permanente senso crítico e cautela diante desse poderoso instrumento de persuasão.

Diante desse cenário, cresce a sensação de que a bolha está prestes a estourar. Quando isso ocorrer, poderá deixar para trás milhares de vítimas e um ambiente próximo ao verdadeiro Armagedom, impondo às futuras gerações o enorme desafio da sobrevivência e da reconstrução.

Nesse contexto, já não surpreendem certos episódios protagonizados por nossos vizinhos. A recente transformação de um ato público de lançamento de candidatura em palco para agressões gratuitas ao próprio país que o anfitrião pretende governar revela, mais uma vez, como os semelhantes tendem a se agrupar. O episódio expõe um preocupante despreparo ético, um comportamento hostil e profundamente incompatível com a responsabilidade de conduzir uma nação.

Como ensina o velho ditado, "filho de peixe, peixinho é". Nossos problemas internos têm nome e sobrenome; os externos são frutos dessa alopração coletiva que se espalha pelo planeta, alimentando conflitos, produzindo sofrimento e parecendo disputar, ironicamente, não o Prêmio Nobel da Paz, mas o improvável Nobel da morte.

Ainda assim, permanece viva a esperança. E ela continua sendo, como sempre foi, a última a morrer. A história da humanidade demonstra que, nos momentos mais sombrios, surgem personagens e circunstâncias até então inimagináveis, capazes de alterar o curso dos acontecimentos. Quem sabe não estaremos à espera de uma dessas inesperadas reviravoltas, empunhando, enfim, a mágica varinha da paz?











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