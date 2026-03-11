A insegurança global

A- A+

O novo normal de terror, de perversidade sem precedentes, rouba a cena no planeta convulsionado, sequestrado pela égide do mau.

O mundo amplia os conflitos ao tempo em que ensaia novos eventos bélicos de última geração.

Para não ficar para trás, o Brasil mergulha em clima de desarranjos e transtornos de toda ordem, que vão de feminicídios a falcatruas públicas e privadas sem precedentes, aparentemente fora de controle, recomendando providências de caráter emergencial, de sorte que não percamos a esperança por dias melhores, tentando evitar o alinhamento com o caos global que se observa.

Infelizmente, não detectamos num horizonte temporal próximo o surgimento de novos líderes de expressão global capazes de induzir a comunidade internacional a experimentar novas alternativas de interação entre os povos, respeitando culturas e vocações políticas e religiosas por vezes milenares, trocando palavras e ideias visando o salvar e não artefatos voltados para o matar.

Observamos que os gestos e iniciativas do mundo de hoje não encontram respaldo de natureza humanitária em nenhuma crença religiosa que possa se considerar de cunho civilizatório.

O esperado “Salvador” da humanidade, em absolutamente nada pode se assemelhar ao perfil dos autointitulados “donos do mundo” que literalmente têm amedrontado o planeta, desprezando a lógica, o ético, a decência elementar, dando pouca ou nenhuma importância ao risco do temido “armagedon”.

O “Great”, ansiosamente aguardado pela humanidade, precisa ser “great” em pensamentos, palavras e obras. Foi o que nos ensinou a nobre e augusta crença do bem, iluminando nossos caminhos para esse novo mundo que chegou mais cedo do que esperávamos.

É preciso lembrar aos temidos e alucinados, poderosos ameaçadores do porvir, que o mundo tem dono, sim. Pertence a todos nós, todos sem distinção de credo ou cor. Rogamos que façam uma pergunta a si próprios: espelho, espelho meu, como nos enxergam no agora e no amanhã, como passaremos para a história da humanidade, como benfeitores ou malfeitores, como desejamos ser lembrados? Se tiverem dificuldade em obter uma resposta antes de quebrarem seus espelhos, basta lembrar como se deu a passagem pelo planeta de todos esses belzebus, lembrando mais uma vez, quase gritando, para que nos ouçam: não podemos esquecer do poderoso Nero de milênios atrás, ou do Hitler de noutro dia com o III Reich. Perguntar não ofende. Não nos transformem em alvos da guerra, somos da paz, não mordemos nem muito menos matamos, apenas estamos tentando sobreviver ao tenebroso momento com digitais de vocês, que estamos todos assistindo.



Que Deus nos guarde!



Amém!





