A insegurança nossa de cada dia

A- A+

Não resta dúvida de que os males decorrentes do indesejável período de pandemia que vivenciamos ainda se perpetuam no tempo e no espaço, sem previsão de término.

Com o aumento da miséria e da desumanização que se entranhou na sociedade, o comportamento violento das pessoas só aumentou, de lá para cá, tornando-se banal e se distanciando cada vez mais da reprimenda estatal que os atos criminosos deveriam receber.

O que antes era um problema localizado apenas nas grandes cidades do País, passou a ser comum em qualquer parte do território nacional. Não existe mais nenhum lugar, em que o cidadão se sinta seguro e em paz, como antigamente nos era possível mencionar alguns.

Seja nos lares ou nas ruas; no trânsito ou em qualquer espaço, estamos sujeitos a uma abordagem violenta, que não se restringe mais a meros roubos de objetos, já que as cenas de matança passaram ao campo do cotidiano.

Sem dúvida, a ausência de policiais nas ruas (não só circulando em viaturas), contribui para essa desenfreada investida dos inimigos da paz, já que a inibição ao cometimento de crimes fica praticamente nula.

Ao lado dessa lacuna, o crescimento das organizações criminosas se dera em forma de progressão geométrica, sob elevada razão; enquanto o de agentes policiais e de segurança pública em geral se dá em progressão aritmética, sob baixa razão.

No velho e conhecido Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as facções criminosas já ousam interferir até no plano diretor da Cidade, com a notícia de que estariam extorquindo uma empreiteira responsável pela construção de um Parque, a lhes pagar o valor de R$ 500.000,00, para continuidade da obra.

Se perguntarmos a nossos avós quando eles assistiram isso no passado, certamente dirão que esses fatos são coisas desse mundo de agora.

Lá atrás, quando o crime não compensava e os criminosos temiam ir para as prisões e pagarem por seus delitos, a coisa não era assim como hoje, em que as regras são ditadas pelos próprios criminosos, dentro ou fora das prisões.

Não falta muito para que vivenciemos um controle quase absoluto de nossas vidas, por organizações criminosas, caso o Estado não estabeleça e execute políticas de enfrentamento eficazes de combate ao crime.

Claro que esse traçado não se restringe a medidas que (embora venham a somar), não erradicam o problema, como por exemplo, só aumentar um contingente policial. Isso acresce ao combate, mas não resolve, já que ausente uma estratégia maior de prevenção e repressão ao crime.

Seria o mesmo que se munir de muita medicação, para se aplacar uma dor, sem um tratamento definitivo para se debelar seus males.

*Defensor público e professor



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Senso coletivo não deve ser experimento ideológico