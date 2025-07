A Inteligência Artificial como fator impulsionador de conexões entre líderes e colaboradores

A- A+

Ao longo dos últimos anos, a Inteligência Artificial vem se consolidando como uma ferramenta estratégica dentro da estrutura das empresas, fortalecendo as conexões entre líderes e colaboradores. Ao investir na integração de soluções de IA nos processos de gestão de pessoas, as organizações não apenas otimizam o dia a dia das operações, como também promovem um ambiente de trabalho mais engajado e personalizado.

Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa global recente conduzida pela HP Inc em 2024, os trabalhadores que utilizam IA são até 11 vezes mais satisfeitos com sua relação com o trabalho em comparação aos que não a utilizam. Ainda segundo o levantamento, 73% dos participantes afirmaram que a IA facilita suas atividades diárias, enquanto 69% destacaram a personalização proporcionada pela tecnologia como um fator para aumento da produtividade.

O Brasil também segue o mesmo movimento. Segundo o estudo Human Capital Management Solutions Report, realizado pela MIT Sloan Management Review BR com apoio da HR Tech LG lugar de gente, 75% dos líderes e gestores de Recursos Humanos consideram essencial a incorporação de soluções de IA em plataformas de gestão de pessoas. Porém, apenas 20% conseguem identificar aplicações claras da ferramenta em seus sistemas, o que indica um grande campo de oportunidades a ser explorado.

Entre as tendências de RH, está a análise de dados comportamentais. Um estudo realizado pela consultoria global Mckinsey no ano passado revelou que as empresas que adotaram soluções baseadas em IA para a análise de dados têm 23% mais chances de melhorar a eficácia de suas equipes. Ademais, essa capacidade analítica permite identificar padrões, antecipar necessidades e intervir de forma proativa para manter o engajamento e a satisfação dos colaboradores de maneira personalizada.

Uma outra área que se beneficia da IA é a comunicação interna, porque as ferramentas podem organizar e priorizar as mensagens, resultando em uma comunicação mais eficiente. Conforme um outro estudo da Mckisey, equipes que se comunicam de forma eficaz são 25% mais produtivas, e a implementação de ferramentas de IA pode aumentar a eficiência das comunicações em até 50%.

Por fim, acredito que a IA é uma ferramenta poderosa na construção de pontes entre líderes e colaboradores, desde que seja utilizada de maneira estratégica e responsável para promover um ambiente de trabalho mais conectado, personalizado e eficiente. À medida em que as empresas exploram e implementam as tecnologias, é fundamental equilibrar com práticas éticas e transparentes, de forma a garantir que os benefícios dela sejam plenamente realizados sem perder o lado humano.

