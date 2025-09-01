A intentona do Capitão Marvel e seus bovinos 

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Artefatos atômicos radioativos pairam sobre os corações neste Terra de Santa Cruz, a terra da verdadeira Cruz, Os artefatos nucleares são feitos com urânio, plutônio e, principalmente, material radioativo de coliformes. A radiação de coliformes é a que mais destrói cérebros, corpos e até a alma das criaturas. Espíritos de coliformes radioativos vagueiam nos planaltos e nas planícies.

OoO

Tic-tac-tic-tac, tic-trac -- os senhores das armas e das guerras acionam o gatilho da bomba atômica de urânio e coliformes. Haverá um grande cogumelo no ar. Zeus nos proteja!

Depoimento secreto de um caboeta afirma que o Capitão Marvel comandou os bovinos para participar da intentona golpista e tomar de assalto o poder. Os bovinos foram comandados por controle remoto e até por telepatia, segundo o caboeta. “Marcha, bovinos, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso no quartel!”, eram as palavras de ordem do Capitão. Os caboetas não mentem jamais.

OoO

No meio da intentona, uma senhora com aparência inocente, portadora de um batom atômico com potência de 10 megatons, tentou destruir a estatua da liberdade democrática na Praça dos Três Poderes Celestiais. A pobre estátua, de olhados vendados e indefesa, ainda hoje verte lágrimas de sal por ter sido alvo de uma conspiração antidemocrática.

O comandante da intentona, os bovinos e insurgentes conservadores estão na alça de mira dos bombardeios atômicos de urânio e coliformes radioativos.

OoO

O Capitão Marvel está sendo esculachado e poderá ser condenado, estraçalhado, esfolado, sangrado, decapitado, esquartejado e até castrado, para não reproduzir o legado da intentona golpista.

OoO

A estátua da liberdade democrática e demais vítimas da intentona direitista poderão conceder anistia ou indulgência ao Capitão Marvel e aos conspiradores golpistas? Nunca jamais, dizem. Indulgências só poderão ser concedidas aos bovinos pelo misericordioso Santo Padre o Papa na Praça de São Pedro no Estado do Vaticano.

OoO

Eu vos direi, o maior larápio que já contemplou as águas da Guanabara, assaltante dos cofres públicos com 400 anos de cadeia no lombo, recebeu indulgências eternas, e hoje concede autógrafos à patuleia aos pés do misericordioso Cristo Redentor. Poderá ser eleito novamente governador das terras da Guanabara.

Assaltar cofres públicos faz parte das honoráveis tradições do Reino de Pindorama. O descendente de Pedrálvares só usava batom nas orgias palacianas para festejar a corrupção. Mas eram orgias inocentes, acredite. O sonho dele é voltar à cena do crime para dobrar a meta.

OoO

Sempre haverá o dia seguinte. Esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, padece da síndrome do coração partido. Corrução é coração partido. Quem feriu os corações neste Reino Auriverde, onde cantava o sabiá e hoje canta o carcará?!

OoO

Sábios e iluminados da intelligentsia auriverde cultivam em seus palácios bombas atômicas de coliformes. Sentem-se embriagados de vaidades e verdades.

Tudo são vaidades e aflição de espírito, dizem os Eclesiastes.

Este é o Xis do problema, o antigo Twitter do problema.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também