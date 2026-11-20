A- A+

A inteligência artificial costuma ser associada a software, algoritmos e telas, mas a verdade é que a revolução digital depende de uma infraestrutura física brutal. Antes de processar dados e gerar inteligência, a IA exige terras, concreto, aço, redes elétricas de alta potência e uma quantidade massiva de energia. É nessa intersecção entre o mundo físico e o digital que o Nordeste e, em especial Pernambuco, encontra uma oportunidade histórica que não pode ignorar.

Beneficiada por abundância de energia solar e eólica, pela posição geográfica estratégica voltada aos mercados europeu e norte-americano e pela presença de cabos submarinos de telecomunicação, a região nordestina já reuniu as pré-condições naturais para atrair grandes data centers. Recentemente, avanços institucionais e regulatórios, como a aprovação do REDATA (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter) com diferenciais regionais, a definição de diretrizes de transmissão pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o anúncio de leilões de baterias, reforçaram a viabilidade desse mercado.

Em Pernambuco, essa agenda começou a ganhar tradução institucional. O Governo do Estado através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e o LIDE Pernambuco firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) voltado à estruturação do ecossistema estadual de infraestrutura digital, envolvendo conectividade, data centers sustentáveis, atração de investimentos e desenvolvimento da economia digital. Como primeiro produto desse ACT, o LIDE contratou a Deloitte para elaborar um estudo que definirá a estratégia de infraestrutura digital e conectividade, destinado a diagnosticar a aderência do estado, priorizar modelos de data centers e apoiar a formulação de uma estratégia de desenvolvimento econômico e de uma tese de investimento para o setor.

No entanto, tributação favorável e abundância de vento ou sol não garantem o desenvolvimento regional por si sós. O grande risco de projetos dessa escala é a conversão da região em mero "enclave tecnológico": empreendimentos que consomem água, terra e energia locais, usufruem de isenções fiscais e geram poucos empregos permanentes após o fim da fase de construção civil.

Para evitar esse cenário, a discussão sobre a atração de data centers precisa evoluir de uma pauta puramente energética para uma estratégia abrangente de desenvolvimento industrial e tecnológico. O valor durável para o Nordeste e para Pernambuco não está apenas na operação final das instalações, mas na criação de uma cadeia produtiva local robusta ao redor delas.

Embora o hardware de ponta (como as GPUs) seja importado, o ecossistema que sustenta um data center movimenta bilhões de reais em transformadores, sistemas de refrigeração, estruturas metálicas, distribuição elétrica, manutenção e engenharia pesada. A articulação entre polos industriais e de inovação - como o Complexo Industrial Portuário de Suape e o Porto Digital em Pernambuco, ao lado de hubs integrados no Ceará (Pecém) e Piauí (Parnaíba) - oferece a escala necessária para atrair fabricantes e fornecedores para o território nordestino.

--------------------------------------

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também