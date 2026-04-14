A memória que nos protege

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No dia de Yom HaShoah, lembrado ontem, judeus em Israel e ao redor do mundo se recolheram em memória. Foi um momento de pausa, de silêncio e, sobretudo, de consciência. Recordamos os seis milhões de judeus assassinados no Holocausto — uma tragédia que não pode ser compreendida apenas pelos números, mas pela dimensão humana de cada vida interrompida. Cada nome, cada história, cada família destruída carrega um significado que ultrapassa gerações. Lembrar é, antes de tudo, um ato de humanidade.

Para mim, essa data tem um significado ainda mais profundo. Sou filho de sobreviventes. A história da Shoah não me chegou apenas pelos livros, mas pelas marcas deixadas naqueles que viveram o indizível. Cresci entendendo que a memória não é apenas um direito — é um dever. E esse dever não pertence somente ao povo judeu. Ele é de todos nós.

O Holocausto mostrou ao mundo os riscos devastadores da intolerância, da desumanização e do silêncio diante da injustiça. Mostrou o que acontece quando o preconceito é normalizado e quando a sociedade deixa de reagir. Infelizmente, os sinais de alerta continuam presentes. Em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil, vemos crescer manifestações de ódio, negacionismo e antissemitismo.

Diante disso, a memória deixa de ser apenas lembrança e se transforma em instrumento de proteção. Lembrar é agir. Lembrar é educar. Lembrar é não permitir que o passado seja relativizado ou esquecido. Como presidente da Federação Israelita de Pernambuco, acredito profundamente no papel da educação e da preservação histórica como pilares para uma sociedade mais justa.

Projetos de memória, como a valorização de espaços históricos e o ensino das novas gerações, são fundamentais para manter viva essa consciência. O Yom HaShoah não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre o que escolhemos fazer com essa herança. Que saibamos transformar a dor em responsabilidade. Que saibamos transformar a memória em ação. E que nunca deixemos de afirmar, com firmeza e clareza: Nunca esquecer. Nunca mais.





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