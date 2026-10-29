A- A+

Opinião A meta é elevar a produtividade da cana para colher a mesma safra em 1/3 da área

A agricultura é a mais expressiva representante do setor primário das economias estadual e nacional, e se mantém no posto por estar sempre se atualizando.

Manter ou elevar a produtividade de uma cultura é tarefa que carece de conhecimentos técnicos e experiência vivencial, para contornar interferências ambientais e até geopolíticas e não deixar impactar no sistema de produção.

Em Pernambuco a atividade canavieira é secular e desde os primórdios ainda continua base da economia, produzindo commodities para os mercados e gerando empregos em todos os níveis da cadeia trabalhista, e para obter as produções atuais usou cana-semente aparentemente de boa qualidade nos plantios.

Colmos com boa aparência e isentos de pragas e doenças originam rebolos de boa qualidade, e se após o semeio receberem tratos culturais adequados certamente produzirão boas colheitas.

Nos primórdios da atividade canavieira, os agricultores comentavam que “quem quer planta, planta planta”, ou seja, a cana-semente deve ser originada do melhor material vegetal existente no fundo agrícola, e certamente a cana-planta é o estágio de cultivo que por ser melhor conduzido sofre menos as agruras do tempo e por causa disso é o melhor material disponível para os plantios, mas mesmo sendo o melhor que se tem, se esses colmos não estiverem isentos de males não visíveis, mesmo gerando boa colheita na cana-planta, as soqueiras seguintes serão muito prejudicadas pela não extirpação de doenças que infectam naturalmente os canaviais.

Na seleção da cana-semente para plantios no talhão de cana-planta, é possível descartar colmos brocados, infestados de podridões ou de cigarrinhas, ou ainda com outros danos; porém existem males invisíveis que também os infectam e são os mais prejudiciais à longevidade dos canaviais.

O Raquitismo de Soqueiras - RSD, é a doença mais devastadora que infecta canaviais, e por ser mal sistêmico e endêmico, colmos infestados originam rebolos aparentemente bons, mas por conduzirem a doença infestarão todos os estágios dos cultivos seguintes, e nos anos secos a produtividade das colheitas poderá ser reduzida em até 50 %.

A infecção da RSD acontece com o acúmulo de matérias estranhas nos vasos condutores (xilema) dos colmos, obstruindo o fluxo de líquidos, caso similar a aterosclerose coronariana humana, essa obstrução dificulta a ascensão de água e nutrientes e compromete perfilhamento e longevidade das soqueiras, e o efeito desse mal são mais expressivos em épocas de veranicos e secas estacionais e causam redução drástica na produtividade das soqueiras.

É uma doença cosmopolita, infesta canaviais de todo o mundo, e o tratamento térmico dos rebolos é o único que controla sua incidência e disseminação.

Como os rebolos ficam expostos à temperatura de certa forma elevada por determinado tempo no tratamento térmico, a germinação é reduzida para todas as variedades e em razão disso não se recomenda utilizá-los diretamente nos plantios comerciais. Devem ser semeados em viveiros para monitoramento, e daí é que saem as mudas tratadas, Sementes Sadias, para os plantios comerciais.

Por ser doença que infecta plantas e não solos, a transmissão acontece pelas lâminas de foices, facões e navalhas das colhedeiras, e a desinfecção desses instrumentos é fundamental para evitar a reinfestação em todos os estágios de cultivo.

É interessante relembrar que em Pernambuco o Controle Térmico de rebolos já foi prática comum em usinas e até em fornecedores, e não se sabe o real motivo de ter sido descartado, pois ainda não existem variedades resistentes ao raquitismo de soqueiras, nem os veranicos e as secas estacionais deixaram de acontecer, assim como a irrigação não foi implantada integralmente nas soqueiras cultivadas na Zona da Mata.

Para não cometer injustiça quanto a permanência do procedimento, é oportuno informar que duas usinas do Nordeste, uma da Paraíba e outra em Alagoas, continuam cumprindo o ritual e se permanecem com a prática por esse tempo todo é porque os resultados têm sido satisfatórios.

Uso de semente sadia é fator de produção para elevar a produtividade.

Coletar amostras de solos para determinar a fertilidade natural das áreas onde serão feitos os plantios é tão importante quanto plantar a cana, pois se as deficiências nutricionais ou da terra não estiverem corrigidas certamente as colheitas não serão satisfatórias.

As análises químicas revelarão os componentes da fertilidade que carecem de correção, e com os laudos analíticos nas mãos recomenda-se agrupá-los por um nutriente, Fósforo por exemplo, e formar grupos com teores similares para identificar uma fórmula comercial padrão. A fórmula e dose recomendada será para os casos comuns, e os extremos, as áreas mais ou menos férteis são atendidas com elevação ou redução da dose, solos mais férteis reduz a dose, e solos mais pobres eleva a dose.

Os corretivos da acidez dos solos devem ser aplicados com a antecedência necessária para que aconteça solubilização e eliminação dos agentes da acidez, para que os nutrientes essenciais dos solos fiquem disponíveis, além do que os fertilizantes devem ser bem incorporados aos solos para reduzir perdas e melhorar a absorção.

Sempre que possível é recomendado balancear a adubação mineral com fertilizantes orgânicos, e quando isso acontecer recomenda-se equalizar a dose de N com os orgânicos e complementar doses de P e K com os minerais. A vantagem mais visível do balanceamento é que certamente a complementação com P e K minerais serão menores e acontecerá a recomposição da biologia das terras.

Adquiridos os corretivos e fertilizantes minerais e orgânicos recomendados, o procedimento seguinte é coletar amostras de todos os insumos para comprovar analiticamente se o que foi comprado foi entregue.

Competente coleta e análises de solos e de insumos são fatores de produção.

Como o pagamento da cana é feito pela riqueza sacarina, não se deve iniciar e desenvolver a colheita sem o conhecimento prévio da maturidade das canas para corte. É preciso definir um padrão de corte pela idade da cana no lote e pelos índices revelados pelas análises sacarimétricas, e agregar a isso as condições de acesso da área. É preciso sempre recorrer ao histórico das moagens para estar sempre buscando a eficiência, colher sempre as canas mais maduras e sem dificuldades de escoamento, evitar moer canas velhas para não perder rendimento industrial.

Colheita é o fechamento do sistema de produção, preciso que seja bem observada.

As colheitas acontecem em clima quente e seco, com baixas humidades ambientais e do terreno, e nessas condições as cepas têm mínimas possibilidades de enraizamento e brotações de perfilhos, e por isso que acontece elevada mortandade e consequente perda de produtividade das soqueiras.

Reduções de produtividades entre os ciclos vegetativos da cana-de-açúcar é natural mesmo em condições normais de tratos culturais, e como as colheitas acontecem em período seco as diferenças entre as produtividades dos estágios se acentuam, e irrigar soqueiras logo após o corte é um trato cultural tão importante quanto o plantio e adubação, sem água não acontece bom desempenho produtivo.

Irrigação é fator de produção inigualável para soqueiras.

Mesmo entendendo tudo o que foi comentado nessas 4 boas práticas, são de certa forma do conhecimento dos canavicultores e que se algumas delas não estão sendo cumpridas por diversos motivos, sem elas a produtividade média da atividade no Estado não será modificada.

A cana-de-açúcar em Pernambuco precisa “mudar de roupa e de penteado”. Os canaviais precisam descer das encostas e se estabelecerem nas áreas mecanizadas para poder sair das 50 t/ha e chegar as 70 t/ha e tentar manter a atividade rentável.

A tecnologia é ritualística, e para que obter bons resultados é preciso seguir o ritual de concepção para que a entrega seja efetiva.

De tudo o que foi comentado como práticas recomendadas para elevar a produtividade das lavouras de cana-de-açúcar, certamente a primeira delas é a mais trabalhosa. Produzir mudas sadias é o primeiro passo para se ter boa produtividade, e em seguida implementar tratos culturais e colher como a técnica recomenda.

Há pelo menos meio século que se sabe que a produtividade média de cana em Pernambuco é 50 t/ha, e com esse desempenho e sendo agravado por cultivos manuais, o setor ficará mais uma vez distante dos novos rumos que seu melhor produto, o etanol, experimenta no momento que é substituição ou complementação dos derivados de petróleo nos transportes marítimo e aéreo. Por ocasião do Proálcool o setor rural local perdeu espaço pelas baixas inversões de recursos por não dispor de terras mecanizáveis para expansão da cultura, e agora para poder se beneficiar desse novo ciclo, tem que se adequar às exigências tecnológicas.

Cana-de-Açúcar representa para o Estado importância econômica, cultural e histórica, e com o passar dos tempos tem perdido importância pela baixa rentabilidade da produção rural, e chegou a hora de melhorar a eficiência porque sem canas para moer em Pernambuco não é possível produzir etanol.

Apenas avivando o que foi comentado, a produção da cana em Pernambuco precisa adotar quatro práticas de forma rotineira para melhorar os cultivos. Usar Sementes Sadias nos plantios, Amostrar e Analisar Quimicamente as terras dos plantios, Fertilizantes Minerais e Orgânicos e Corretivos, e Irrigar Soqueiras são técnicas capazes de produzir boas colheitas.

A área tradicional de cana-de-açúcar em Pernambuco é a Zona da Mata, e na safra 1986/1987 foram colhidas quase 126 milhões de toneladas canas de cerca de 500 mil hectares e se imaginarmos que nessa área original existem 200 mil ha mecanizáveis (70 mil na Zona Sul e 130 mil na Zona Norte), só é possível manter os 12 milhões de toneladas nas safras anuais se a produtividade média for de 70 t/ha.

É briga pra “cachorro grande”, mas o setor conhece a tecnologia a aplicar, tem profissionais habilitados e a vontade de entrar nessa briga e pra obter êxito operacional.

Veja também