A minha, a sua, a nossa casta

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É de conhecimento público que as pessoas que passam dos 50 – meu caso -, tendem a se tornar repetitivas, contando as mesmas histórias para as mesmas pessoas, sem se dar conta que aquilo pode ser traduzido por um filme já visto ‘n’ vezes, com conhecimento da trama e do the end. A partir dos 60, o hábito se intensifica e aumenta de grau; aos 70, então, os mesmos acontecimentos são repetidos, periodicidade maior. Os mais próximos podem atenuar o hábito, com a certeza de que poderão criar problemas no ambiente. Melhor ouvir, demonstrar curiosidade, surpresa etc.

Fiz o registro de forma proposital por conta da próxima fase que vou viver e já me antecipo com o pedido de desculpas. O segundo registro tem ligação direta com um sentimento de arrependimento. Quando somos mais moços, não damos importância àquilo que é relevante. Mais na frente, vamos ter a consciência que deixamos passar o tempo sem dar a devida atenção e importância a fatos que mereciam registros e exigiam um garimpo maior para conhecer mais o ouro e a qualidade do metal.

Como exemplo, registro aqui o lamento de não ter escutado atentamente e, principalmente, não ter anotado as histórias reais vividas pelo meu primeiro sogro, o libanês Georges Tannous Boueri: a infância e adolescência que ele e os irmãos viveram num Líbano sob o domínio do império otomano-turco.

Estimam que metade dos libaneses morreu nesse período, de inanição, praga (gafanhotos), doenças, frio e das tentativas de enfrentar o exército turco. A situação melhorou com a entrada dos franceses em cena, mas já era tarde: a tragédia já estava configurada. A mãe (Badiha) e os filhos embarcaram num navio com destino ao Brasil, na 2ª ou 3ª classe, numa viagem que durou quase um mês. No trajeto, Dona Badiha quase se foi.

Chegaram ao Brasil. Não sei por qual razão, seu Georges (de forma equivocada, mudaram o seu nome para Jorge, na regularização da documentação) e foi parar em Guarapari, ES. Foi recebido por um tio que, de cara, ditou a regras: permuta de comida e dormida por trabalho. Seu Jorge levava burros carregados de mercadorias para a capital capixaba, que fica a 60km. Ia a pé, puxando, alimentando e dando água aos animais, dormindo ao relento, debaixo de sol e chuva etc. A história não encerra aí. Há outros episódios vividos e sofridos na terra natal e na nova pátria.

Não é dessa data, mas é aqui que entram as castas tupiniquins, fiéis amostras do que já existia no passado, em quase todos os cantos da terra. Há várias formas de definir o que é casta, a partir da origem (castus) com vários significados “puro de linhagem”, “carere = ser cortado fora de...”, “separado”, “raça, linhagem”, “moralmente puro” etc. Essas classificações não são específicas de país A ou B; existem em todos os cantos do Planeta, independente da forma de governo daqui ou dali, da Europa às Américas, da África à Ásia.

A classificação de castas se dá de várias maneiras: sobrenome, fortuna, status etc. Nos EUA, o cidadão está fora delas, mas, em consequência da sua condição (riqueza, fama, poder), pode ser absorvido por uma delas. No Brasil, desde a época da monarquia, havia algumas, que estavam junto ao poder e os “urubus” que se esforçavam para entrar na dança, principalmente através do dinheiro. Com a entrada da república, o método se manteve com poucas alterações e sem necessidade do título de conde, barão ou visconde.

Não sou de direita nem de esquerda nem de centro. Sou um cidadão brasileiro, com RG, CPF e título de eleitor, cadastrado no gov.br, simpatizante do socialismo. ATENÇÃO, não o socialismo tupiniquim nem aquele disfarçado que alguns países dizem ter. Aprecio o socialismo que se pratica nos países escandinavos/nórdicos, como a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Islândia.

Membros da casta X ou Y podem ter iate de R$ 200 mi (não é o do menino Ney), automóvel de R$ 60 mi, apartamentos de 1.700m2, casa de praia com heliponto, jatinho de R$ 250 mi. Também podem beber uísque de R$ 58 mil (garrafa) ou vinho de R$ 62 mil (garrafa); igualmente, podem frequentar restaurantes com pratos que chegam a R$ 1.700 per capita e sobremesas que podem custar R$ 600 por pessoa; podem desembolsar R$ 20 mil por um par de tênis; podem vestir um terno sob medida e pagar a bagatela de R$ 60/100 mil (a camisa e a gravata não estão inclusas); também podem beber apenas água mineral que custa R$ 750 a garrafa. São opções legais e quem tem grana pode gastá-la como quiserem. Estão nas castas que permitem esses “investimentos”.

Vale ressaltar que estou focado nas castas do meu país, observando que não há só uma, são várias, para todos os bolsos e tipos. Os que estão fora das castas não classificadas (1) não tem onde morar, sobrevivem em condições precárias, em locais de risco, sem água, sem saneamento e com energia elétrica vinda clandestinamente através de um ‘gato’ (ou ‘macaco”); as escolas, ficam perto de onde o vento faz a curva; pouco ou nenhum acompanhamento no quesito saúde; não sabem ler nem escrever (há os que “assinam” o nome, os alfabetizados); estão no grupo dos desdentados e descamisados (alguém já usou a expressão); têm o privilégio de poder comprar comida a prazo, tudo com fé, alegria, esperança e amor, puxados pela cachaça, uns, cantam “Diz que deu, diz que dá/Diz que Deus dará/Não vou duvidar, ó nega/E seu Deus não dá/Como é que vou vai ficar, ó nega/Eu vou me indignar e chega/Deus dará, Deus dará...” (2) e outros entoam “Muita gente ser arvora a ser Deus/E promete tanta coisa pro sertão/Que vai dar um vestido pra Maria/E promete um roçado pro João/Entra ano, sai ano, e nada vem, meu sertão continua ao Deus dará/Mas se existe Jesus no firmamento, cá na Terra isso tem que se acabar...” (3). Oh, glória!



(1) o processo de classificação e cadastramento de castas se dá por ordem alfabética; já chegamos na letra P (pê)

(2) Partido Alto, Chico Buarque

(3) Procissão, Gilberto Gil



OBS. Não sou filiado a nenhum partido ou associação, não sou candidato a nada, nem a síndico de onde moro e, muito menos, a fiscal de anotação da hora da passagem do caminhão de lixo

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