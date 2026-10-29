À minha filha Michele, pelos seus 30 anos de medicina: uma vida dedicada ao cuidado da mulher

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Minha querida filha Michele,

Existem momentos em que o coração de um pai sente mais do que as palavras conseguem expressar. Celebrar os seus 30 anos de carreira médica é um desses momentos. Ao olhar para a sua trajetória, sinto a alegria de quem acompanhou uma filha construir o próprio caminho e o orgulho de um médico que reconhece, no trabalho dela, a seriedade, a competência e a humanidade que dão sentido à nossa profissão.

Você, minha única filha, escolheu dedicar a vida ao cuidado da mulher. Abraçou a ginecologia e a obstetrícia e, com elas, assumiu uma responsabilidade imensa: acompanhar mulheres em diferentes fases da vida, acolher suas preocupações, cuidar de sua saúde e estar presente quando uma nova existência chega ao mundo. É uma especialidade que exige conhecimento, equilíbrio e capacidade de decisão, mas que também pede sensibilidade para escutar aquilo que, muitas vezes, a paciente tem dificuldade de dizer.

Sua caminhada começou na Universidade de Pernambuco, onde se formou em medicina. Depois, seguiu para São Paulo, levando consigo a disposição de aprender e de se preparar para as responsabilidades que viriam. Foram cinco anos de formação e residência, passando pela cirurgia geral, pela obstetrícia e pela ginecologia. Cinco anos de estudo, trabalho, disciplina e amadurecimento profissional, longe de casa e do convívio cotidiano da família.

Como pai e médico, sei o valor dessa preparação. Sei o quanto a formação exige de um jovem e como cada etapa ajuda a construir a segurança necessária para cuidar de outra pessoa. Você se dedicou a esse aprendizado e trouxe para o nosso sertão uma bagagem que, ao longo de três décadas, se transformou em assistência, confiança e esperança para tantas famílias.

Afogados da Ingazeira e as regiões do Pajeú, do Moxotó e do Cariri fazem parte dessa história de serviço. São lugares onde o seu trabalho alcança mulheres que procuram orientação, tratamento, acompanhamento e uma palavra capaz de lhes devolver a tranquilidade. Cada uma chega com sua própria história. Algumas trazem a expectativa de uma gravidez; outras, a preocupação com um sintoma, o medo de uma doença ou dúvidas que precisam ser recebidas com respeito.

É nesse encontro entre a médica e a mulher que a procura que reconheço uma das suas maiores qualidades. Você compreende que cuidar exige atenção à pessoa inteira. O conhecimento orienta a conduta; a escuta permite compreender o sofrimento; o respeito estabelece a confiança. E essa confiança é uma das conquistas mais bonitas que um profissional pode alcançar.

Tenho um orgulho especial de compartilhar com você e com seus irmãos parte da vida profissional no Centro Hospitalar Dr. José Evóide de Moura, o hospital da nossa família. Para mim, trabalhar ao lado dos filhos é uma experiência profundamente significativa. Vejo vocês assumindo responsabilidades, tomando decisões, cuidando dos pacientes e dando continuidade a uma história que cada um também transforma com sua própria capacidade.

Você escreveu o seu capítulo nessa história com personalidade, dedicação e amor à medicina. Construiu o seu nome pelo trabalho diário, pela competência e pelo carisma. O reconhecimento que recebe nasce dessa presença constante e da confiança de quem entrega a própria saúde aos seus cuidados.

Sua atuação no Hospital Regional Emília Câmara e na Casa da Mulher também merece ser celebrada. Nesses espaços, seu trabalho chega às pessoas mais simples, às mulheres que precisam encontrar assistência e acolhimento para enfrentar suas dificuldades. Como seu pai, emociona-me saber que tantas delas encontram em você uma profissional preparada e disposta a cuidar.

A medicina tem um compromisso profundo com a dignidade humana. Esse compromisso se realiza quando uma mulher é ouvida com atenção, quando sua dor é levada a sério, quando recebe uma explicação compreensível e quando encontra o acompanhamento de que necessita. Ao servir essas mulheres, você honra a profissão e contribui para que o cuidado alcance quem tanto precisa dele.

Nossa família Moura reúne muitos caminhos ligados à medicina. Ao lembrar seu avô, Severino Rodrigues de Moura, penso nas nossas raízes e na história familiar da qual fazemos parte. Hoje, vejo essa história continuada por filhos, netos e outros familiares que escolheram dedicar a vida à saúde.

Nela estão seu pai, José Edson de Moura, e seus irmãos: José Edson de Moura Júnior, na radiologia; Sérgio Ricardo Soares de Moura, na patologia e na formação de novos profissionais, como preceptor da Universidade Federal de Pernambuco; e Caio César Soares de Moura, na pediatria. Cada um segue sua vocação, com responsabilidades próprias, contribuindo para uma tradição familiar de trabalho e cuidado.

Lembro também os familiares que exercem a medicina em outros lugares: José Evóide de Moura Júnior, em Brasília; Catarina, em Maceió; Bianca Moura e Fabíola, em Caruaru; e Maria José de Moura, também em Caruaru, na anestesiologia. São trajetórias que nos alegram e mostram como o desejo de servir se espalhou por diferentes gerações e cidades.

Dentro dessa família, minha filha, você ocupa um lugar muito especial. A sua escolha pela saúde da mulher a aproxima de experiências profundamente humanas. Você acompanha expectativas, receios, transformações e decisões que marcam a vida das suas pacientes. Na obstetrícia, participa de um momento que permanece para sempre na memória de uma família: o nascimento de um filho.

Há algo que sempre me comove nesse trabalho. A criança que chega ao mundo inicia uma história que ninguém ainda conhece. À sua espera estão os sonhos dos pais, o carinho dos avós e uma família que se reorganiza para recebê-la. A obstetra assume, nesse instante, uma responsabilidade enorme, colocando seu preparo a serviço da mãe e do bebê. Depois de tantos anos de profissão, continuo reconhecendo a grandeza desse cuidado.

Ao celebrar seus 30 anos de carreira, penso nas vidas que se cruzaram com a sua. Penso nas mulheres acompanhadas, nas famílias orientadas, nas crianças que você ajudou a nascer e nos vínculos construídos durante tantos anos de atendimento. Nem tudo isso cabe em números. Muito do valor de uma vida médica permanece guardado na gratidão das pessoas e nas lembranças que elas levam consigo.

Para mim, você é uma das médicas mais competentes do nosso sertão do Pajeú. Digo isso com o carinho de pai e com o respeito de um colega de profissão. Reconheço seu preparo, sua capacidade de trabalho e a forma amorosa com que abraçou a missão de cuidar. Você faz medicina com o coração, sustentada pelo conhecimento e pela responsabilidade que esse amor exige.

Minha querida Michele, receba os meus parabéns e o meu abraço mais afetuoso. Desejo que a felicidade acompanhe sua vida, que tenha saúde para continuar realizando seus projetos e que encontre tempo para desfrutar da família, das suas filhas e de tudo aquilo que lhe traz paz.

Que Deus continue iluminando a sua trajetória profissional. Que lhe conceda sabedoria nas decisões, serenidade diante das dificuldades e forças renovadas para cada dia de trabalho. Que abençoe suas mãos, proteja sua vida e conserve essa sensibilidade que faz tantas mulheres se sentirem acolhidas por você.

Obrigado, minha filha, pela alegria que sua caminhada me proporciona. Aos meus olhos, estes 30 anos representam uma vida de dedicação que merece ser celebrada com gratidão e orgulho. Que venham muitos outros anos de realizações, saúde e amor, cercada pelo carinho da sua família e pelo reconhecimento de todos aqueles a quem você serve.

Com todo o amor e orgulho do seu pai,

Edson de Moura

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