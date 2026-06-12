A miséria que passa diante dos nossos olhos

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A imagem é brutal porque não precisa de legenda. Uma fila de homens, mulheres, idosos e crianças comprimidos na calçada, diante de uma casa de pão, esperando o que deveria ser o mínimo: alimento. Há gente em pé, gente sentada, gente exausta, gente deitada no chão. A cena não é de guerra estrangeira, nem de fotografia antiga em preto e branco. É Brasil. É agora. É a miséria sem maquiagem, exposta na rua, debaixo dos fios, diante dos prédios, no coração da cidade.



A miséria humana tem muitas faces. Ela está na fome, no desemprego, no vício, na doença, na solidão, na infância abandonada, no velho esquecido, na família despedaçada, na rua que virou moradia e no corpo que já não protesta. Mas também existe outra miséria, mais silenciosa: a nossa. A miséria de ver, criticar, lamentar e seguir adiante. Somos rápidos para condenar governos, partidos, ideologias e sistemas. Mas, quando a dor tem rosto, cheiro e endereço, muitas vezes preferimos o conforto da indignação distante.



Há hipocrisia nisso? Sim. Criticar a pobreza sem se mover é uma forma elegante de omissão. A opinião custa pouco. A presença custa caro. Dar esmola, ajudar uma instituição séria, servir uma refeição, financiar uma formação profissional, acompanhar uma família, cobrar políticas públicas, tudo isso exige algo mais do que discurso. Exige conversão moral.



Os movimentos de caridade são necessários. Sem eles, a crueldade seria ainda maior. A mão que entrega pão ao faminto realiza uma justiça imediata que nenhuma estatística consegue traduzir. Mas sejamos honestos: caridade não basta. Ela alivia a ferida, mas não cura a causa. Ela impede que alguém durma com fome hoje, mas não garante escola, emprego, saneamento, segurança e dignidade amanhã.



Luiz Gonzaga já advertia, em sua sabedoria seca do sertão, que a esmola pode envergonhar ou viciar o cidadão. A frase é dura porque é verdadeira. A ajuda emergencial salva; a dependência permanente aprisiona. E aqui entra o dever do Estado. Programas de renda tiveram importância histórica. Negar isso seria cegueira ideológica. Eles reduziram sofrimento real e impediram tragédias silenciosas. Mas o que nasceu como ponte virou residência. O que deveria ser socorro transitório passou a funcionar como estrutura permanente de dependência política.



No Brasil, a transferência contínua de renda tornou-se também uma forma aberta de compra de votos. Não é o dinheiro entregue clandestinamente na esquina. É algo mais sofisticado: milhões de pessoas passam a depender diretamente da mão estatal, e o governante aparece como benfeitor da sobrevivência. O direito vira favor. O cidadão vira clientela. A pobreza vira ativo eleitoral.



Ao governo cabe mais do que pagar benefícios. Cabe criar portas de saída: educação que alfabetize, escola técnica, creches, saneamento, segurança, emprego, empreendedorismo, crédito, transporte e saúde básica. O sucesso de um programa social não deveria ser medido pelo número de cadastrados, mas pelo número de famílias que deixou de precisar dele.



A pergunta final não é apenas o que o Estado fará. É o que faremos nós. Porque uma sociedade que transforma a miséria em palanque perdeu parte da alma. E uma consciência que vê a fome de perto, critica de longe e nada faz já começou a morrer por dentro.

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