A montanha pariu um lobisomem  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Mesmo no mundo da ficção difícil imaginar um personagem tão rocambolesco quanto o gângster do Master. Ele é um onívoro, transava com gregos e troianos, baianos, ministros, ex-ministros, baianos e paulistanos. Era dos carecas que ele gostava mais. Foram transas bilionárias com os demiurgos, entidades que se imaginam flutuando entre o céu e a terra. Incrível é a guarda pretoriana arregimentada por ele e que opera a plenos vapores malignos.

OoO

Ai-ai-ai - ui-ui-ui -- A montanha estava gemendo e chorando. Eram as dores do parto. Nasceu um lobisomem. Fizeram o teste do pezinho, da carequinha, da barbinha vermelha, do couro cabeludinho.

Toma, que o filho é teu! A montanha disse ao careca. Mostraram a ele a prova do batom na calcinha da montanha. Eu não sou a Débora do batom na calcinha, disse o careca. Ela violou a castidade de uma estátua de Brasília e por isso foi castigada com 14 anos de cadeia. As estatuas de Brasília são virtuosas de nascença, falou.

OoO

Um doula, especialista em partos heterodoxos, vai solicitar a quebra do sigilo sexual da montanha. Nem precisa. Slides e transparências revelam que a montanha caiu na gandaia e ofereceu ofertas de gratidão milionárias aos seus pretendentes. A montanha promoveu uma orgia na Europa com a presença de centenas de donzelas loiras para degustação dos aiatolás.

OoO

A montanha hoje está enjaulada na cadeia, mas tudo gira em torno das aventuras dela. Vai escrever um livro intitulado “Memórias cabeludas de uma montanha” e pretende que seja uma delação premiada para sair da cadeia. Propõe que suas transas pecaminosas sejam perdoadas e seja proclamado inocente para desfilar em carro de bombeiro como herói nacional. Nada surpreende nestas terras Brasilis onde o maior ladrão do Estado da Guanabara, condenado a 200 anos de cadeia, hoje desfila lépido e fagueiro no calçadão de Copacabana e se proclama a alma mais honesta do Reino de Pindorama.

OoO

O juiz evangélico está ameaçado de ser julgado e condenado por ter tido a ousadia de desafiar os poderes do maior gângster da nossa história. Neste Brazil de bananões e isentões faltam homens com a fibra cívica de um Carlos Lacerda, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães capazes de fibrilar, fibra por fibra, o coração dos corruptos e malévolos. Os militantes conservadores e da direita são de fritar bolinho, não têm tutano para encarar a caterva vermelha e suas circunstâncias.

OoO

O código de honra da Cosa Nostra, invocado por um aiatolá de esquerda, chama-se Omertà. É a lei do silêncio e da cumplicidade, mesmo diante de crimes cometidos por seus sequazes.

OoO

Este Brazil S.A. é dominado por homens maus e perversos. Nestas horas e desoras meu guru o economista Roberto Campos dizia que esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, não corre nenhum risco de dar certo. Desde 1500 até hoje ele continua acertando, e a história não costuma dar cavalo de pau.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.







Veja também