A morte nos hospitais

Casos de mortes em hospitais no Brasil por injeção indevida de substâncias na veia envolvem, via de regra, erros na administração de medicamentos (erro de via ou dose); e, em episódios mais graves, ações intencionais que resultaram em homicídios.

Recentemente, um caso de grande repercussão ocorreu no Hospital Anchieta, de Brasília, envolvendo injeções de desinfetante e adrenalina em pacientes. As investigações apontaram três técnicos de enfermagem como autores de homicídios, no exercício da profissão. Em janeiro, deste ano de 2026, três técnicos de enfermagem foram presos preventivamente, acusados de assassinar três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Segundo a Polícia, as investigações indicaram que, entre novembro e dezembro de 2025, os acusados injetaram substâncias tóxicas nas veias das vítimas.

Em um dos casos, o técnico de enfermagem aplicou, pelo menos, dez injeções de desinfetante hospitalar na veia de uma idosa de 75 anos, logo após ela ter sofrido sucessivas paradas cardíacas: a idosa veio a óbito. Soube-se também; o técnico confessou, que as injeções letais eram aplicadas por razões humanitárias, para abreviar o sofrimento dos pacientes. Até agora, o saldo dos assassinatos é de três pacientes, de 33, 73 e 75 anos, que vieram a falecer. A Polícia suspeita de que há mais vítimas.

Os homicidas são Marcos Vinicius Silva, 24 anos, Marcela Camilly Alves, 22 anos, Amanda Rodrigues de Souza, 28 anos. De acordo com a Polícia Civil de Brasília, Marcos Vinícius Silva entrou indevidamente no sistema de prescrição de medicamentos do hospital, pelo login de um médico, e prescreveu substância que poderia matar, para pacientes. Ele aplicou os medicamentos na veia das vítimas, e as técnicas ficaram vigiando para ninguém entrar no quarto ou se aproximar do leito. Duas mortes ocorreram no dia 17 de novembro, e a terceira em 1° de dezembro.

Em um dos casos, o técnico de enfermagem, Marcos Vinicius, não conseguiu ter acesso à substância letal e aplicou, por dez vezes, um desinfetante hospitalar na veia da vítima até ela morrer. As ações das três mortes, foram registradas por câmeras de segurança. Em depoimento à polícia, o técnico, inicialmente, negou a autoria do crime. No entanto, após os agentes mostrarem as imagens das câmeras, ele confessou, segundo a Polícia.

“Existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem se passou pelo médico, entrou duas vezes no sistema, o qual faz a prescrição dos medicamentos no hospital, e que estava aberto. Ele entrou, e, se passando pelo médico, prescreveu esse medicamento. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, preparou-os, os escondeu no jaleco e os aplicou na veia dos pacientes”, afirmou o Delegado Wisllei Salomão, que coordena a investigação, em coletiva de imprensa. Ainda segundo Salomão, os técnicos aguardavam as paradas cardíacas ocorrerem e, quando mais profissionais de saúde chegavam à sala, eles aplicavam massagens cardíacas nas vítimas para fingir que tentavam salvá-las.

O Delegado ainda afirmou que existe a possibilidade de haver outras vítimas. “A gente vai investigar se existem outras vítimas naquele hospital, como também se existem vítimas nos [outros] hospitais onde esses técnicos de enfermagem trabalharam. Eles trabalham por cerca de cinco anos em hospitais diversos, privados e públicos”, disse. A Polícia ainda não conseguiu saber qual a motivação desses homicídios, que permanece desconhecida.

Com efeito, as mortes provocadas por erro médico, nos hospitais Brasil a fora, segundo os estudos indicam, decorrem de erros de medicação, incluindo, não raras vezes, a administração endovenosa (injetar na veia um medicamento que deveria ser muscular, oral ou inalado), ocorrem com frequência no Brasil, resultando em centenas de mortes anualmente. Outros Fatores de Risco são: Falhas na checagem do paciente, troca de frascos (droga errada), e doses excessivas por erro de cálculo. As polícias civis, nesses casos, investigam se as mortes foram causadas por imperícia (erro médico), negligência (falha na supervisão) ou, como no caso do DF, dolo (intenção de matar/homicídio).

Concluindo, temos que a vida e a morte continuam, dentro e fora dos hospitais, com incidência maior (mortes) na população de baixa renda. Vida que segue. Quando essa situação calamitosa vai melhorar, só Deus sabe.



