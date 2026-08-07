A negligência global e o alto custo da inação

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A Agenda ESG e os ODS definitivamente deixaram de ser vistas como “opcionais” e se tornaram imperativos de sobrevivência. Diante dos sucessivos dramas climáticos, do aumento da fome e miséria e da corrupção pública e privada crescentes em todo o globo, a adoção de uma Agenda ESG deixou de ser algo opcional para se tornar urgente e absolutamente necessária.

O tema, hoje, é obrigatoriamente o ponto de partida para qualquer debate sério sobre o progressivo agravamento das crises internacionais que vem acelerando o chamado “Relógio do fim do mundo”. Não se trata mais de uma opção de marketing ou de estratégia corporativa, elaborada apenas para agradar investidores e atrair o consumidor final. Tornou-se, sem exageros, uma exigência para garantir a sobrevivência da humanidade.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU em setembro de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – que entraram em vigor no dia 1º de janeiro de 2016 – também devem ser tratados com muito mais seriedade. Talvez, até, como guia obrigatório para empresas e instituições públicas.

Lamentavelmente, os ODS mais importantes são exatamente os mais negligenciados. Entre eles, o ODS 7 (Energia limpa e acessível), boicotado pela indústria de combustíveis fósseis; o ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima), constantemente relegado a segundo plano pelo empresariado; o ODS 14 (Vida na água), mesmo que os oceanos sejam apontados como o último recurso para a existência da humanidade, continuam sendo poluídos diariamente; o ODS 15 (Vida terrestre), constantemente ameaçado pelo aumento do nível dos oceanos e do desmatamento florestal; e o ODS 12 (Consumo e produção responsáveis), solenemente ignorado pelas diversas cadeias produtivas que insistem em adotar modelos predatórios. (Os 17 ODS estão disponíveis no site do CNJ: https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/agenda-2030/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods).

Enquanto o discurso conservador, do lucro pelo lucro, e a constante desatenção da sociedade se arrastam, a realidade avança inexoravelmente. O nível médio dos oceanos, por exemplo, subiu cerca de 18 a 20 centímetros ao longo do século XX, e já avançou mais de 9 centímetros desde 2001. Esse fenômeno, somado ao degelo das calotas polares e à expansão térmica dos mares, ameaça cidades costeiras brasileiras e metrópoles globais. No Brasil, a lista é encabeçada por cidades como Recife, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza e Florianópolis, sendo o Recife considerado o mais vulnerável do país e um dos mais expostos do mundo.

Os sinais de alerta não param de chegar: as enchentes devastadoras no Sul, por exemplo, são resultado da combinação entre aquecimento global, chuvas intensas e o fenômeno El Niño, que tem se tornado mais frequente e agressivo. Queimadas nas florestas tropicais, desertificação e secas constantes e a devastação de imensas áreas de mata nativa para dar lugar a pastos. Sem falar na progressiva poluição de rios e oceanos e na falta de campanhas sérias de conscientização da sociedade.

Tais eventos não são, obviamente, exclusividade do Brasil. Ocorrem igualmente em escala internacional, com inúmeras áreas de seca intensa, ondas de calor cada vez mais fortes e enchentes tornando-se comuns até mesmo em regiões onde jamais haviam ocorrido. Todo esse desequilíbrio climático, além de custar vidas humanas, provoca perdas econômicas bilionárias. Estimativas apontam para prejuízos de até U$ 38 trilhões anuais até 2049; enquanto regiões brasileiras como o Norte e o Centro Oeste podem ver cerca de um quarto do seu PIB desaparecer.

As principais atenções do Brasil, evidentemente, estão voltadas para a Amazônia, que já perdeu cerca de 17% de sua cobertura original, podendo chegar a 47% de colapso até 2050. Internacionalmente, estudos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, indicam que o planeta se aproxima de cinco pontos de alerta: o colapso dos recifes de corais em águas quentes; a liberação de metano em larga escala com o derretimento do permafrost (parte do solo que cobre cerca de 26% do hemisfério norte, e deveria permanecer abaixo de 0°C por ao menos dois anos consecutivos; o derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártida Ocidental; e a morte das florestas boreais no hemisfério norte. Esses eventos não ocorrem isoladamente e, uma vez disparados, podem interagir e se reforçar mutuamente, criando uma cadeia de colapsos que escapará rapidamente ao controle das políticas climáticas tradicionais.

Apesar disso, países como Arábia Saudita, Irã e Estados Unidos resistem abertamente a assinar pactos ambientais, justamente por dependerem mais da exploração de combustíveis fósseis. Outros países membros do G20, como China, Austrália, Japão, Argentina, Canadá e Rússia, demonstram posturas hesitantes ou assumem apenas compromissos frágeis, receosos de uma possível redução de receitas bilionárias com fósseis e commodities agrícolas. Ao final, essas resistências geram um paradoxo cruel: ao proteger o lucro imediato, essas nações estão cientes do risco de sofrer perdas econômicas muito maiores no futuro.

A ciência, porém, se mantém categórica: só será possível uma estabilização mínima do clima abandonando definitivamente o uso de combustíveis fósseis até 2050. Um desafio gigantesco, que envolve investimentos massivos em energias renováveis, eletrificação e novas tecnologias, além de enfrentar a imensa resistência política e econômica dos exploradores de petróleo e derivados.

O fenômeno do El Niño, que antes ocorria no máximo entre 2 a 7 anos, agora tem se repetido em intervalos bem mais curtos, com eventos consecutivos de múltiplos anos cinco vezes maiores que no passado. No Brasil, isso significa secas severas na Amazônia e no Nordeste, enchentes no Sul e ondas de calor históricas no Centro Oeste e no Sudeste. Cientistas, inclusive, alertam sobre a estimativa em torno de 80% de chances de que o El Niño bem mais forte ocorra até o fim deste ano, agravando ainda mais a crise.

Diante de todos esses dados e cenários, não há mais espaço para proselitismos e discursos vazios. A Agenda ESG e o cumprimento dos 17 ODS precisam ser tratados como pilares de ação imediata e verdadeira. O custo da inação já supera em muito o custo da transição. Persistir no modelo fóssil e predatório é decretar o colapso climático e social. Ou seja, já passamos do momento de debater, denunciar e cobrar. É hora de agir, cientes de que, sem a adoção de regras ESG e do compromisso com os 17 ODS da ONU, estaremos egoisticamente eliminando qualquer esperança de futuro para as próximas gerações.





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