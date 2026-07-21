A nova demonstração do resultado do exercício (DRE)

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A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) sempre foi um dos principais instrumentos para avaliar o desempenho de uma companhia (cia). É nela que são registradas as receitas, os custos e as despesas e o lucro ou prejuízo apurado ao final do período/exercício.

Por meio da Resolução No 1.710, de 13.11.2025, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), publicada no Diário Oficial da União em 22.12.2025, foi aprovado pelo Comitê do Pronunciamento Técnico o CPC 51 que trata da Apresentação e Divulgação das Demonstrações Contábeis, correspondente à norma internacional IFRS 18 – Presentation and Disclosure in Financial Statements.

O CPC 51 entra em vigor em 01.01.2027, com apresentação comparativa das informações referentes ao exercício social de 2026. A norma altera de forma relevante a maneira como as cias brasileiras apresentarão seus resultados econômico- financeiros ao mercado. É importante destacar que o novo pronunciamento não modifica o lucro líquido das cias, pois não trata do reconhecimento nem na mensuração de ativos, passivos, receitas ou despesas.

As mudanças concentram-se na apresentação dos resultados e nas divulgações exigidas nas notas explicativas. Com a aprovação do CPC 51, a DRE passará por transformações importantes que prometem aumentar a transparência e facilitar a compreensão das informações financeiras. A principal novidade é a criação de uma estrutura mais organizada para apresentação dos resultados.

As cias deverão separar com maior clareza aquilo que decorre das atividades operacionais do negócio do que possui natureza financeira ou eventual. Na prática, investidores e demais stakeholders conseguirão identificar com mais facilidade quanto a cia. efetivamente gera em sua atividade principal.

Outro avanço relevante é a padronização de subtotais de desempenho. Isso reduz a prática de cada cia. criar indicadores próprios sem critérios uniformes, o que frequentemente dificultava a comparação entre cias. do mesmo setor. Para as cias, a mudança exige adaptação dos sistemas contábeis, revisão de processos internos e maior atenção à qualidade das informações divulgadas.

Para os usuários das demonstrações financeiras, a nova DRE tende a oferecer uma visão mais confiável da capacidade de geração de resultados e de caixa das cias. Embora o CPC 51 tenha origem técnica, seus efeitos são essencialmente práticos. Cias com boa governança corporativa (GC) provavelmente terão mais facilidade para atender as novas exigências. Já aquelas com controles frágeis precisarão investir em processos, tecnologias e qualificação das equipes técnicas.

A nova DRE não alterar apenas a forma de apresentar números. Ela reforça um princípio fundamental: as demonstrações financeiras devem ser instrumentos de comunicação clara com o mercado e não apenas documentos elaborados para cumprir obrigações legais. Em um ambiente econômico cada vez mais competitivo, a transparência tornou-se um ativo estratégico.

Investidores valorizam cias que apresentam informações compreensíveis, consistentes e comparáveis. Nesse contexto, o CPC 51 representa um avanço significativo para o mercado brasileiro, aproximando-o das melhores práticas internacionais. Por fim, a nova DRE busca tornar os resultados das cias mais fácil de entender. E quanto mais clara for a informação financeira, maior será a confiança dos stakeholders nas cias e na própria economia do país.





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