A nova densidade do Recife

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Quando se fala em Recife, a densidade é uma característica indissociável de qualquer análise. Historicamente, a capital pernambucana é uma das mais povoadas do Brasil, abrigando cerca de 1,5 milhão de pessoas em apenas 218 km² — uma das maiores concentrações urbanas do país. Durante décadas, esse cenário foi visto exclusivamente como um problema de gestão, gerando pressão sobre mobilidade e infraestrutura. No entanto, o Recife do século XXI começa a descobrir que sua principal vantagem competitiva está justamente nessa proximidade. Não se trata mais apenas de ocupação geográfica, mas da concentração de conhecimento, talentos e oportunidades.

A inovação acontece onde as conexões são intensas. Assim como grandes polos globais se consolidaram pela proximidade de seus atores, Recife reúne todos os elementos necessários em um espaço altamente compacto. O Porto Digital é a prova máxima dessa lógica em escala: em uma área delimitada, concentram-se mais de 540 empresas e 24 mil profissionais, faturando mais de 7 bilhões de reais e consolidando uma das maiores densidades de tecnologia da América Latina.

Mas o verdadeiro motor dessa transformação vai além do ambiente corporativo. Pela sétima vez consecutiva, a cidade lidera o Brasil em densidade de estudantes de TI, com 717,8 alunos para cada 100 mil habitantes — quase 50% acima da segunda colocada. O número de concluintes na área praticamente dobrou entre 2022 e 2024. Esse fenômeno é impulsionado pelo Embarque Digital, programa estratégico que conta com 1.233 estudantes ativos, 945 jovens formados e índices de empregabilidade próximos de 70%, promovendo inclusão social ao atrair estudantes da rede pública e conectar talentos às demandas do mercado.

Essa força também se reflete na produção científica e no empreendedorismo. O Recife concentra importantes universidades, seis unidades EMBRAPII e o Centro de Competência em Cibersegurança do Brasil (CESAR), além de um ecossistema com mais de 700 PhDs. No campo das startups, segundo o Sebrae, a cidade já é a 4ª do Brasil e a 1ª do Nordeste, com 640 empresas mapeadas e um crescimento expressivo de 46,1% no último ano.

Para acelerar esse ciclo virtuoso, a gestão municipal tem atuado diretamente na redução de distâncias.

O programa UniverCidade aproxima a pesquisa acadêmica dos problemas reais do setor produtivo. Na ponta da inovação aberta, o EITA! Recife transforma ideias em soluções concretas ao colocar a Prefeitura como compradora direta de startups, enquanto o Coreto articula o ecossistema conectando grandes empresas a novos negócios.

O desenvolvimento sustentável não nasce apenas de grandes obras físicas, mas da capacidade de criar um ambiente onde conhecimento, tecnologia e inovação interagem. Ao estruturar uma política pública consistente que conecta governo, academia e mercado, Recife prova que sua densidade deixou de ser um gargalo histórico para se tornar sua maior plataforma de prosperidade e futuro.





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