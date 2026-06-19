A nova era da gestão empresarial diante da reforma tributária

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Durante décadas, a complexidade do sistema tributário brasileiro obrigou as empresas a conviver com uma rotina marcada pela burocracia, pela insegurança jurídica e pelo elevado custo de conformidade. A aprovação da reforma tributária, no fim de 2023, trouxe a promessa de simplificação e de maior racionalidade ao modelo de arrecadação. No entanto, a transformação que está em curso vai muito além da substituição de impostos ou da criação de novas siglas. Ela exige uma mudança profunda na forma como as empresas administram seus negócios.

Ainda existe, entre muitos empresários, a percepção de que as mudanças estão distantes e que há tempo suficiente para se preocupar com elas mais adiante. Trata-se de um equívoco. A reforma tributária já começou e seus impactos alcançarão não apenas a área fiscal, mas também setores como financeiro, tecnologia, controladoria e até mesmo a estratégia empresarial.

O novo sistema, inspirado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA), adotado em diversas economias desenvolvidas, representa uma evolução importante para o ambiente de negócios brasileiro. Entretanto, essa modernização traz consigo uma exigência igualmente relevante: a necessidade de adaptação. E quem deixar para agir apenas quando as novas regras estiverem plenamente em vigor poderá enfrentar custos mais elevados e dificuldades operacionais desnecessárias.

Uma das mudanças mais significativas diz respeito à forma de aproveitamento dos créditos tributários. Se hoje muitas empresas se baseiam na emissão da nota fiscal, no novo modelo o crédito estará vinculado ao efetivo recolhimento do imposto. Em resumo, o crédito tributário passa a existir com a liquidação financeira da obrigação tributária. À primeira vista, pode parecer apenas uma alteração técnica. Na prática, porém, isso amplia a importância da gestão do fluxo de caixa e exige maior integração entre as áreas financeira, fiscal, comercial e compras.

Da mesma forma, a emissão de notas fiscais deixará de ser um procedimento meramente operacional para se tornar um elemento central no funcionamento do novo sistema. Não se trata apenas de atualizar softwares. Será necessário revisar processos internos, capacitar equipes e garantir que todas as informações estejam alinhadas às exigências da legislação. Em outras palavras, a reforma tributária exigirá das empresas algo que vai muito além da conformidade: exigirá organização e planejamento.

Por isso, talvez a maior mudança provocada pela reforma tributária seja cultural. A contabilidade deixa de ser vista apenas como uma obrigação acessória para assumir um papel estratégico dentro das organizações. Ainda, informações contábeis mal apresentadas poderão servir de base para o fisco contra o contribuinte, conforme texto da LC 214/25. Logo, mais do que calcular impostos, ela passa a fornecer informações essenciais para a tomada de decisões e para a proteção e sustentabilidade das empresas.

Nenhuma transformação dessa magnitude acontece sem desafios. Mas também é verdade que toda mudança traz oportunidades. Empresas que se anteciparem, investirem em planejamento e buscarem orientação especializada terão mais condições de transformar a transição em vantagem competitiva. As que insistirem em tratar o tema como um problema do futuro correm o risco de descobrir, tarde demais, que o futuro já começou.





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