A nova FOP

Fundada seguindo o princípio das ideias de 1955 de formar cirurgiões-dentistas generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco sempre foi uma instituição à frente de seu tempo. Liderada por jovens dentistas, mestres por vocação, a FOP foi autorizada a funcionar no dia 24 de dezembro de 1957, por decreto assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek.

Após várias reuniões, a faculdade foi fundada aos 18 de março de 1955, com sua instalação definitiva em janeiro de 1958, à Rua do Hospício, nº 494. Sempre na vanguarda, promoveu o primeiro curso de aperfeiçoamento, em Histologia, em 1958, seguido por Odontologia Legal, Odontopediatria e Restaurações da Coroa Dental, todos na década de 1960. Daí por diante, vários outros cursos foram oferecidos, sempre com a participação de docentes renomados. O primeiro mestrado aconteceu em 1970, na área de Odontopediatria, um dos primeiros do Brasil. Os três prédios da Rua do Hospício não correspondiam mais às necessidades e aos anseios de seus professores e alunos.

Em 1972, a FOP foi transferida para Camaragibe, em um prédio do antigo Seminário Regional do Nordeste, onde funcionou até 2019. De estilo brutalista e único nessa configuração na América do Sul, o prédio possui uma área construída que compreende dois hectares e meio, e a ocupação dos espaços obedeceu às dimensões das antigas celas dos monges.

Na planta do conjunto arquitetônico, havia uma área a ser alagada para o cultivo de carpas e no desenho apareciam barcos, com homens vestindo saia. Eram os padres do seminário, os pescadores de batina presentes no projeto. Toda a adaptação de espaços foi dimensionada em função do número de celas disponíveis.

Nós, professores, alunos e funcionários, nos adaptamos ao improviso que nos foi oferecido. Havíamos crescido desordenadamente e já abrigávamos pós-graduação Stricto sensu em Odontologia, Hebiatria e Perícias Forenses, cinco cursos de Especialização e a Residência em Cirurgia Buco Maxilo Facial. A FOP ocupava boa parte de seu imóvel com salas de aulas teóricas, laboratórios, setores administrativos, pós-graduação, biblioteca e auditório, tornando-se referência no ensino da Odontologia nos âmbitos nacional e internacional.

As atividades extensionistas abrangiam a educação em saúde bucal à população e mutirões terapêuticos, incutindo solidariedade, humanização e cidadania na formação dos alunos.

Infelizmente, em 1975 houve a maior enchente da história de Pernambuco, que atingiu a cidade do Recife e a bacia do Rio Capibaribe, trazendo consigo a miséria e a invasão de um terço da área de construção inacabada da FOP. A progressão dessa invasão e suas consequências administrativas foram adversas à FOP. Os riscos à estrutura física do prédio e à segurança de alunos, professores, servidores e pacientes tornaram-se insustentáveis.

Hoje, no ano em que comemoramos os 70 anos dos ideais de 1955, estamos novamente de mudança para uma nova casa, na avenida Norte, nº 80, construída em um terreno de 8.073 m², nas proximidades do Campus Santo Amaro, o campus de saúde da UPE. Contamos com 25 consultórios para a graduação, 12 para a pós-graduação, três laboratórios multiuso, auditório com 225 lugares, Centro de Estudo de Antropologia Forense, salas de aula para graduação e pós-graduação, área administrativa, edifício Garagem com 250 vagas e espaço de convivência.

Estamos todos muito felizes e gratos ao Governo do Estado de Pernambuco por este presente de aniversário, um local digno da grandeza da FOP e da UPE. Com modernidade e conforto, o novo espaço favorecerá, em conjunto com os hospitais da UPE, nossas metas de formação de qualidade, pesquisa de ponta e capacidade de atendimento odontológico à população carente.

Estaremos ainda mais preparados para cumprir nossa missão de formar profissionais com sólida base técnico-científica, atentos à dignidade das pessoas, atuando em equipe, proativos e empreendedores, críticos e reflexivos, comprometidos com os avanços técnico-científicos, voltados à promoção de saúde, com competência para lidar com o processo saúde-doença e, principalmente, profissionais com compromisso social.



* Diretora da FOP-UPE.



