A nova lei do Imposto Causa Mortis e Doação de PE: planejar é preciso

A- A+

Desde a publicação da Emenda Constitucional nº 132/2023 (reforma tributária), o Brasil atravessa o período mais significativo de inovações legislativas na matéria, desde a publicação, em 1966, do Código Tributário Nacional, que teve em Rubens Gomes de Sousa o seu grande idealizador.



Entre entusiastas, críticos e céticos, a realidade normativa se impõe e em 2026 se inicia um longo período, até a efetiva mudança do Sistema Tributário Nacional relacionada as atividades de produção, comercialização e prestação de serviços, em 2033. Até lá, as autoridades administrativas, advogados, contadores, empresários e a sociedade em geral irão conviver com dois sistemas – o atual e o que se está a implementar -, o que vai necessitar planejamento, reflexão e trabalho. No mundo de hoje, em que todos querem respostas imediatas, todo o complexo conjunto de normas já publicadas e que ainda serão editadas irão demonstrar, mais uma vez, que o tempo do direito não é aquele que a sociedade gostaria.



Os novos IBS e CBS – que substituirão o ICMS e o ISS – vem sendo objeto de inúmeras análises, textos e palestras, tudo na tentativa de se buscar compreender adequadamente uma mudança sistêmica tão radical. Porém, ainda pouco se escreveu, sobre um velho tributo, que surge com uma nova roupagem, que é o Imposto Causa Mortis e Doção de Bens e Direitos, de competência dos Estados e do Distrito Federal (que recebe a sigla de ICD ou ITCMD).



Apenas para esclarecer, a incidência do ICD/ITCMD ocorre em duas hipóteses distintas, ambas reguladas pelo Código Civil: (i) a gerada pelo falecimento do proprietário do patrimônio, o que inicia a sucessão da herança e a outra (ii) pela doação, o que me leva a afirmar pela existência de dois impostos distintos, apesar de terem a mesma nomenclatura.

Pois bem. A EC nº 132/2023 não trouxe tantas inovações em relação ao ICD, mas determinou a sua progressividade, de a forma exigir que o legislador um aumento progressivo das alíquotas. Na prática, muitos estados (a exemplo da BA e RJ) já majoram as suas alíquotas, que chegam até 8% (oito por cento). PE seguiu o mesmo caminho, mas mantém uma alíquota reduzida até o próximo dia 31.03.2026, como veremos.



Coube ao PLP nº 108/2024 - aprovado em dezembro p.p. e que deverá ser publicado ainda nesse mês de janeiro - estabelecer as normas gerais do ICD e terá força de lei complementar. Tal inovação é bastante significativa, pois finalmente o ICD terá uma norma geral que orientará a legislação de todos os Estados e do Distrito Federal em temas de grande relevância.



Analisando os termos do texto aprovado pelo Congresso Nacional, o PLP 108/2024 traz com uma grande inovação, que é a regulação da tributação dos bens localizados no exterior. Esse tema sempre teve especial repercussão, pois as doações realizadas por residente no Brasil ou quando o falecido aqui residia e possuía bens no exterior, não raro, levava aos fiscos estaduais a exigirem o ICD, mas sem o aparato legal exigido pela Constituição, que é exatamente a necessidade de regulação por Lei Complementar. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, reafirmaram tal necessidade. Assim, ao longo de 2025, diversas famílias que possuíam bens no exterior anteciparam os seus planejamentos sucessórios.



Com a sanção presidencial do PLP 108/2024, os Estados e o Distrito Federal poderão, finalmente, a tributar o patrimônio objeto de doação ou de sucessão com base em um conjunto normativo com a clareza necessária. Tal situação, por outro lado, pode incentivar a busca de alternativas, a exemplo da mudança de residência fiscal para países cuja alíquota seja mais baixa ou inexistente. De qualquer forma, há de se registrar, que mesmo com o aumento expressivo da alíquota para oito por cento, a tributação no Brasil é menos gravosa de que na maioria dos Países membros da OCDE.



Pois bem. O Estado de Pernambuco, antes mesmo da redação final do PLP 108, publicou em julho p.p., a Lei Complementar Estadual nº 563/2025, que entre outros temas, prescreve as novas normas gerais do ICD. A sua vigência iniciou em 01.01.2026. e traz critérios mais claros em relação ao lançamento do tributo, a base de cálculo (que apresenta como regra o valor de mercado do bem), a forma de tributação dos bens localizados no exterior, além de atender a questão da progressividade das alíquotas, que variam entre 2% e 8%, com uma faixa de isenção até R$ 80.000,00.



Inegavelmente o Estado de Pernambuco possui hoje uma legislação mais moderna e que melhor atende ao que determina a Constituição. Por outro lado, uma vez que foi publicada antes da sanção da nova lei complementar (PLP nº 108/2024) – que ainda não ocorreu -, eventualmente será necessário realizar alguns ajustes para sua perfeita adequação.



Por fim, a boa notícia para os contribuintes é que por força do Decreto nº 60.077, de 23/12/2025, o Estado de Pernambuco manteve a alíquota do ICD entre 1% e 2%, permitindo uma redução de 10% para pagamento à vista, ou parcelado em até 10 (dez) parcelas mensais, caso a doação seja formalizada até 31.03.2026. Tal tributação é inquestionavelmente baixa, especialmente se levarmos em conta que, a partir de abril, passará a ser de 8%, como já ocorre, por exemplo, no Estado da Bahia e é a metade do que cobra o Estado de São Paulo (4%).



Assim, cabe avaliar a pertinência da realização do adequado planejamento sucessório em relação ao ICD para quem reside em Pernambuco.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também