A nova régua: ações ESG diferenciam sua empresa

A- A+

Durante muito tempo, as empresas se diferenciaram basicamente por preço, escala, eficiência operacional e força de marca. Esse modelo, embora ainda relevante, já não é suficiente para responder às exigências do século XXI. Em um mundo marcado por consumidores mais conscientes, investidores atentos aos riscos e talentos que buscam propósito, surge uma nova lógica de diferenciação: o compromisso real com práticas ESG — ambientais, sociais e de governança.

Assim como os indivíduos não são mais avaliados apenas pelo que possuem, mas também por como se comportam na sociedade, as empresas passaram a ser julgadas não apenas pelo lucro que geram, mas pelo impacto que produzem. A analogia é simples: o ESG tornou-se para as empresas o que a cidadania é para o indivíduo moderno.

Ações estruturadas em educação, inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento local deixaram de ser filantropia ocasional para se tornarem ativos estratégicos. Elas constroem reputação, fortalecem a marca, reduzem riscos e criam uma vantagem competitiva difícil de ser copiada. Produtos podem ser semelhantes; legitimidade social, não.

Além da licença legal para operar, as empresas passaram a precisar de algo igualmente relevante: a licença social. Ser aceito pela comunidade, respeitar o território onde atua e contribuir para soluções coletivas tornou-se condição essencial para a perenidade dos negócios. Empresas que ignoram esse aspecto tendem a enfrentar resistência social, crises reputacionais e maior exposição regulatória.

Do ponto de vista econômico, o ESG também fala a linguagem do mercado. Investidores buscam negócios sustentáveis no longo prazo, menos expostos a riscos ambientais, trabalhistas e institucionais. Consumidores, mesmo quando não verbalizam, escolhem marcas que demonstram responsabilidade e coerência entre discurso e prática.

É importante destacar: ESG não é custo adicional nem modismo ideológico. Quando bem estruturado, é estratégia. Estratégia de diferenciação, de proteção reputacional e de crescimento sustentável. Responsabilidade social sem planejamento gera ações pontuais; lucro sem responsabilidade gera desconfiança.

O equilíbrio entre ambos é o que define as empresas mais preparadas para o futuro. Essa é a nova régua pela qual empresas estão sendo medidas — e reconhecidas.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também