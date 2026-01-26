A ordem mundial pós-Trump e os desafios de um mundo acuado

A- A+

Os cenários geográficos nunca foram processos estáticos paralisados no tempo e no espaço. Nem quando estudamos Geografia Física nos deparamos com fenômenos imutáveis, embora o tempo das mudanças da natureza (geológicas) sejam imperceptíveis para os seres humanos acostumados com o tempo histórico dos anos e quando muito dos séculos.

A partir de um pequeno recorte temporal de aproximadamente 40 anos podemos dizer que a ordem geopolítica mundial bipolar, herdeira da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam áreas de influência e exerciam sua hegemonia sob a ameaça de um ataque nuclear, o chamado “equilíbrio do terror”, foi substituída por uma reorganização geopolítica multipolar, envolvendo novos atores no tabuleiro mundial, como a China e a Índia, além é claro dos Estados Unidos e da Rússia.

Se por um lado o poder bélico ainda serve de parâmetro quando se quer classificar um país como uma superpotência, também é verdade que num mundo globalizado, conectado seja fisicamente por rotas aéreas, terrestres ou marítimas, ou virtualmente por milhões de bits que viajam à velocidade da luz, o domínio de novos mercados consumidores e de novas fontes de matérias-primas volta a pontuar o debate no cenário geopolítico mundial.

Qualquer semelhança com o colonialismo dos séculos XVI-XVIII, ou com o imperialismo do século XIX e começo do século XX não é mera coincidência. Já temos quem defenda que vivemos um neoimperialismo, mas dessa vez com elementos que desafiam a ordem estabelecida no pós-guerra baseada no multilateralismo, cujo maior representante é a Organização das Nações Unidas (ONU).

Quando Donald Trump invadiu o território venezuelano, sequestrou o presidente eleito, e levou-o para ser julgado segundo as leis norte-americanas, sob a acusação dele ser um ditador ligado ao narcoterrorismo internacional (acusação essa que o próprio Trump retirou dias depois), motivado pela posse do petróleo venezuelano, dito por ele mesmo em entrevista no mesmo dia da invasão, rasgaram-se todos os princípios do direito internacional, da soberania dos países, e da autodeterminação dos povos. O que aconteceu foi uma violação grosseira de todos os tratados internacionais construídos há séculos pela civilização diante de um planeta pasmo, acuado e perplexo.

Aplaudir a queda de Nicolás Maduro da forma como se deu é dar carta branca para que Trump exerça aquilo que ele denominou de doutrina “Donroe”, uma releitura enviesada do que conhecemos como Doutrina Monroe, cujo princípio é “a América para os americanos”, mas que Trump reescreveu como “a América para os norte-americanos”.

O que já é o suficiente para deixar outros países latinos como Bolívia e o Brasil temerosos de uma possível intervenção externa, caso venham a ser uma pedra no sapato do novo xerife planetário, inclusive com o apoio de grupos e segmentos locais, favoráveis ao projeto expansionista imperialista dos ianques.

Não podemos dizer que os Estados Unidos vivem seu melhor momento. A caçada aos imigrantes ilegais está incendiando o país, dividindo opiniões quanto aos métodos violentos empregados. A China vem se mostrando cada vez mais independente no controle do comércio mundial.

E tampouco a Rússia desistiu de anexar os territórios ucranianos, nem os protestos inflamados conseguiram derrubar a ditadura teocrática dos xiitas no Irã. A aposta agora seria ocupar a Groenlândia, a maior ilha do mundo, que pertence à Dinamarca. O que está em jogo? O controle da rota marítima do Ártico, sem dúvidas.

No entanto, Estados Unidos e Dinamarca fazem parte da mesma aliança militar: a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN. E nenhuma nação europeia está disposta, pelo menos até agora, a ceder este território aos norte-americanos. A celeuma está lançada.

Trump terá coragem ou a insensatez de ocupar militarmente a Groenlândia como fez com a Venezuela? A imprevisibilidade do presidente norte-americano é um dos seus maiores defeitos, mas no jogo real do War, pode ser uma de suas maiores virtudes.

Será o começo de uma nova guerra mundial? Ainda é cedo para saber, mas uma coisa é certa: pela primeira vez no século XXI teremos uma ordem mundial baseada na força, no militarismo e no expansionismo, com novas possibilidades como o uso de inteligência artificial e velhos problemas como a xenofobia, o deslocamento forçado de povos e populações, e o vácuo de poder local, terreno fértil para o surgimento de grupos paramilitares e também de grupos terroristas, como aconteceu na Síria com o aparecimento do Estado Islâmico (ISIS).



* Historiador, professor da rede pública estadual de ensino e escritor. Sócio benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP)



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também