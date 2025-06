A originalidade permanente

A- A+

Alfredo Bertini integra um raro grupo de intelectuais capazes de: escrever com regularidade, refletir sobre a sociedade e a economia, bem como, atuar como cronista cultural. Tivemos essa junção em nomes como Celso Furtado, Gilberto Freyre e Josué de Castro, mas são poucos os pensadores que, nas gerações atuais, reúnem essas qualidades.

No cenário contemporâneo das ideias brasileiras, o economista escreve sobre economia, o crítico sobre cultura e cinema – e poucos se aventuram a escrever sobre esses temas distintos e com tanta frequência nos jornais. Por isso, este livro preenche uma lacuna: a dos que desejam deslumbrar-se e aprender com reflexões sobre os problemas e as pessoas da realidade brasileira contemporânea.

Com sólida formação em ciência econômica, Bertini é também um analista político rigoroso e um apaixonado cronista social, que se pauta, sobretudo, na análise de um mundo audiovisual tão presente. E mais: escreve com um estilo que atrai, encanta, diverte e ilustra o leitor.

Sinto-me um felizardo por ter acompanhado muitos desses textos no momento em que foram publicados na Folha de Pernambuco. Alegra-me vê-los agora reunidos em livro. A coletânea agrega valor a cada artigo individual, pois permite vislumbrar o conjunto da obra, perceber a evolução do pensamento e a coerência de Bertini ao longo do tempo. Vale a pena ler na ordem em que estão publicados, ou ler o artigo que interessar, voltando para comparar com artigos anteriores.

Uma coleção de artigos é um livro diferente da soma dos artigos. E Bertini demonstra isso com maestria. Quem se deslumbrou ao ler os artigos isoladamente terá agora a chance de um novo - e diferente - encantamento. Quem não teve acesso anterior encontrará aqui uma leitura ainda mais rica, por sua densidade e diversidade temática, sobretudo, ao unir economia e cultura, num olhar humanista. Celso Furtado deu início a essa análise em 1970, com sua coletânea sobre cultura e desenvolvimento. Mas isso se dei antes da força do audiovisual e dessa cultura de massa, com sua estética envolvente e sua força de universalização social e planetária.

Nem 8, nem 80 é uma obra original no atual cenário intelectual brasileiro. Ao reler os artigos, o leitor perceberá essa originalidade permanente, tão própria de Alfredo Bertini.





* Engenheiro, economista, educador, professor, escritor e político. Foi ministro da Educação, reitor da Universidade de Brasília (UnB), governador do Distrito Federal e senador da República





