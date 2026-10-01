A Orquestra Criança Cidadã chega a São Lourenço da Mata

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Há vinte anos, começamos no Coque com uma sala, alguns instrumentos doados, outros emprestados, e a convicção de que toda criança merece a oportunidade de desenvolver seus talentos – dons de Deus. De lá para cá, essa convicção nos levou a Ipojuca, depois a Igarassu, e agora nos leva a um novo endereço: a Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, onde estamos inaugurando o quarto núcleo da Orquestra Criança Cidadã.

Escolher esse território não foi por acaso. A região reúne comunidades como Camaragibe, Penedo, Curado e a própria Obra de Maria, onde vivem milhares de crianças e adolescentes carentes e com pouco ou nenhum acesso a atividades culturais e artísticas. É exatamente esse o público que a Orquestra Criança Cidadã sempre buscou alcançar: não aquele que já tem oportunidades, mas o garoto ou a garota para quem uma chance real pode significar a virada de uma trajetória de vida.

O novo núcleo vai oferecer formação musical totalmente gratuita a sessenta crianças e jovens, distribuídos entre os turnos da manhã e da tarde. Os alunos terão, inicialmente, contato com instrumentos de corda (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), iniciando um percurso de aprendizado que, sabemos por experiência própria, vai muito além da música. É uma jornada de disciplina, de convivência, de descoberta de potencial. Damos prioridade a famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico do Governo Federal, porque acreditamos que é justamente a esse público que a Orquestra Criança Cidadã precisa chegar primeiro.

Quem acompanha a nossa trajetória sabe que este não é um gesto isolado. Ao longo de vinte anos, vimos o que a música pode fazer quando encontra uma criança em um momento de vulnerabilidade: ela transmite disciplina a uma rotina que muitas vezes não tem estrutura, oferece um ambiente de acolhimento em meio a realidades adversas e, aos poucos, revela talentos que se encontravam encobertos. Vimos isso acontecer no Coque, em Ipojuca e em Igarassu. Agora, queremos ver esse mesmo movimento se repetir em São Lourenço da Mata.

Também há algo simbólico em expandir a Orquestra justamente no ano em que celebramos duas décadas de existência. Comemorar aniversário, para nós, nunca significou apenas olhar para trás e contabilizar conquistas. Significa, sobretudo, renovar o compromisso com o futuro - e não há forma melhor de fazer isso do que abrindo as portas para o acolhimento de mais crianças, desconhecedoras de seu próprio potencial.

Cada núcleo da Orquestra Criança Cidadã carrega sua própria identidade, formada pela comunidade em que está inserido, mas todos compartilham a mesma essência: formar não apenas músicos, mas cidadãos conscientes de seus valores e de seu papel na sociedade. Espero que, em poucos anos, possamos contar histórias de superação vindas da Obra de Maria tão emocionantes quanto as que já ouvimos ao longo destes vinte anos em nossos outros núcleos.

Cada nova comunidade alcançada pelo projeto significa a reafirmação da mesma certeza que nos motivou desde o primeiro dia: a oferta de oportunidades reais a uma criança constrói sonhos e transforma vidas. Que São Lourenço da Mata seja, a partir de agora, mais um capítulo dessa história que a música nos ajuda a escrever em Pernambuco e no Brasil.



* Juiz de Direito, idealizador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã.

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