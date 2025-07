A pacificação é a solução, te liga, Lula!

A- A+

No calendário de 1963-1964 o tempo era de evolução política e social. Choviam raios e temperaturas políticas nas cabeças dos homens e mulheres. Milhões de cérebros estavam fraturados nos comícios e esquinas. Miolos derretiam o perdiam o juízo na fervura dos debates.

OoO

O general-presente Ernesto Geisel o falava para o deputado Ulysses Guimarães nos tempos da distensão: “Segure seus radicais que eu seguro os meus”.

Os radicais pregam que todos os heréticos devem ser presos ou terminados. Assim haverá paz dos cemitérios. O Brasil e os brasileiros devem a conquista da anistia a esses dois grandes brasileiros. As elites que conduzem as nações. As ditaduras conduzidas pelas elites do mal e a sociedade é amordaçada.

aOoO

O imponderável acontece. O Brazil hoje navega numa tempestade prefeita. As latitudes e as longitudes são imprevisíveis e são incertas. Abram os olhos e as ovelhas e os cérebros.

Ooo

Erradíssimo dizer que o tempo não para. O tempo dá redemoinhos. O que não para são as conchamblanças políticas e sociais. O mundo parou nas catracas do tempo na Nicarágua e Rússia. O mundo estacionou ou deu um retrocesso na pré e pós stalinista. Antes disso, diabo ressuscitou os genocidas Josep Stalin e Fidel Castro.

Foi inútil o poema-oração do poeta Evenuchenko para que fechassem todos os túmulos, todos os infernos para que Stalin não ressuscitasse mais das profundezas das trevas.

OoO

Voltemos ao tema da pacificação nacional. Os radicais insistem na ideia de que a pacificação deve ser feita a ferro e fogo, para que todos sejam servis.

OsO

A pacificação nacional é imperativo de desenvolvimento. A Argentina patina na pobreza e no subdesenvolvimento há mais de 40 décadas, desde os tempos de Peron. Atualmente já emite sinais de recuperação. Aquele outro país comunista, nem precisa falar. E continuar. O mundo civilizado abre as portas para as nações. Esse rame-rame de Mercosul tem muio lero-lero e não dá em nada.

OoO

Melancólico é imaginar que o Brasil fez opção preferencial pelo subdesenvolvimento, em benefício de umas elites mesquinhas e medíocres encasteladas nos poderes.

Brasil, País do Futuro: abençoado por Deus e bonito por natureza, todos os slogans fracassaram. E continuam ao ufanismo, do nosso céu em mais estrelas.

___

