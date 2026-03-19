A Paixão que transforma pedras em oração e luz

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No coração árido do Agreste pernambucano, onde a caatinga se impõe com sua força bruta, floresce, anualmente, um espetáculo que transcende a arte: a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Localizada no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, a cidade-teatro ergue-se como o maior palco ao ar livre do mundo, um monumento à fé e à persistência humana que nasceu do sonho visionário de um homem: Plínio Pacheco.



Tudo teve início na década de 1950. Plínio, jornalista e idealista, não aceitava que a encenação local ficasse restrita às ruas da vila. Inspirado por sua esposa, Diva Pacheco, vislumbrou uma “Jerusalém no Agreste”. Com as próprias mãos e o suor dos moradores locais, ergueu muralhas de pedra que reproduzem a Cidade Santa, transformando 100 mil metros quadrados em solo sagrado para o drama cristão.



Contudo, uma obra dessa magnitude não se sustenta apenas no passado. A chama acesa por Plínio e Diva persiste, hoje, pelas mãos de muitos que dedicam a vida ao espetáculo. Esse legado de dedicação é personificado na figura de Robinson Pacheco, que assumiu, com maestria, a missão de conduzir a Sociedade Teatral de Fazenda Nova. Sob sua gestão, o espetáculo aliou a tradição familiar à modernidade técnica, profissionalizando a operação sem perder a alma.



Robinson tem sido o guardião dessa herança, garantindo que a infraestrutura evolua constantemente. Hoje, luzes de última geração, efeitos especiais e um elenco que mescla astros da teledramaturgia nacional a talentos locais asseguram a grandiosidade da obra. Milhares de turistas de todo o mundo convergem para o Agreste, movimentando a economia e comprovando que a arte, quando gerida com amor e competência, é um dos maiores motores do desenvolvimento regional.



A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém é, portanto, o triunfo da continuidade. É a prova de que, em meio às pedras e ao sol escaldante, a luz dos caminhos de Jesus encontrou um lar definitivo. Ali, a fé brota da terra seca, sob o olhar atento de quem honra as raízes, celebrando um teatro que é oração e uma história que, conduzida pela família Pacheco e sua equipe, renova a esperança a cada “Ressurreição”.





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