A palavra. O império. O Jornalismo. Frankenstein

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O mundo assiste à profusão de palavras que tentam explicações que não se ajustam às perspectivas da compreensão humana e são carentes de sentido no contexto sociopolítico no qual vivemos, destituído de fronteiras.



O uso da palavra é sim uma arte. E ninguém o fez melhor que Machado de Assis ao compará-la à esgrima, o jogo de armas brancas, geralmente de espadas, considerado, portanto, um virtuosismo, e como tal uma arte.

Sobre o vocábulo, ele, o artesão da palavra, dizia: “Falada na tribuna é prodigiosa e criadora, porém é monólogo; escrita no livro é ainda criadora, é ainda prodigiosa, mas é ainda o monólogo; esculpida no jornal é prodigiosa é criadora, mas não é monólogo, é a discussão”.

No Manual do Jornalismo, seu autor, John Hohenberg, enfatiza o papel salutar do jornalismo nos aspectos do interesse público.



Como se vê, é consenso que o jornalismo desempenha singular destaque como coadjuvante do serviço social na difusão dos fatos e circunstâncias comuns à coletividade.

Sabe-se, e já foi dito, que duzentos anos a.C., a humanidade estava subordinada a um tipo de Império. Nos dias correntes constata-se que o conceito de Estado é multifário e está relativizado pelos interesses econômicos de potências hegemônicas que secundarizam o conceito de soberania e autodeterminação dos povos e nações.

Mary Wollston Croft Shelley (Inglaterra 1797-1851) foi autora da fábula intitulada Frankenstein, que se eternizaria por anos e séculos. A obra conta a história de um certo doutor Victor Frankenstein, nascido em Genebra, Suíça, que mergulhou desafiadoramente na busca de explicações para seus questionamentos existenciais. Para tanto, dedicou-se a estudar fisiologia e anatomia, peregrinando também por cemitérios, criptas, ossuários e tudo mais em que ele próprio pudesse transformar o homem em um ser perfeito, imaculado, quase imortal. Ao conseguir animar a matéria inerte, criou um monstro que fugiu ao seu controle e aos desígnios pretendidos.

Não obstante sejam digressões que se façam, não seria desproposital pensar que o monstro está redivivo e agora no comando de uma grande potência econômica e militar propenso a práticas de crimes maiores que os praticados pela figura mitológica, contra a família do seu próprio criador.

O caso merece melhor análise.





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