A Pedra de Segurança de Cora

Desde a primeira vez que estive na bucólica cidade de Goiás, não me impressionei apenas pelas suas belezas naturais e pelo seu patrimônio histórico. Preferi agregar esses dois valores ao conhecimento que adquiri sobre a vida da sua moradora mais ilustre: Cora Coralina.

Dispenso aqui as apresentações de práxis. Afinal, quem se atreveu a saber algo sobre a riqueza e pluralidade da nossa literatura, sabe bem a biografia encantadora, de quem passou a exercer sua arte com a "maturidade da boa idade". Hoje, no bojo de se comemorar o dia das professoras e dos professores, quero fazer, com a mesma simplicidade traduzida por Cora, uma dupla homenagem: ao legado dos que ensinam e à resistência das mulheres. Ambas situações que coexistem numa sociedade que, infelizmente, ainda assimila e projeta sua banda desigual e patriarcal. Permitam-me tentar transmitir este meu sentimento, com o gesto de ter Cora como minha fonte de inspiração.

De pronto, confesso que tenho nessa escrita um entusiasmo diferente. Repito que, naquela primeira visita ao chão de Goiás, senti-me envolvido pela simplicidade de uma casa muito especial, instalada à beira do rio. Naquele (re)canto havia um encanto, uma magia qualquer, que me pareceu ir além de uma morada. Certamente, uma espécie de "fábrica" de palavras, para mim bem mais preciosa que o relicário das riquezas minerais de outrora, que desperteram o interesse pela região. Sim, a casa de Cora e os arredores, têm mesmo tudo a ver com seu universo literário, algo construído com notória sapiência. Isso é fato.

Naqueles ares de bucolismo inspirador, partiu da simplicidade tradutora de Cora uma de suas belas percepções do que fosse a felicidade. Certa vez, ela disse que "feliz era aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina". De fato, nada mais aplicável para qualquer cidadão que se comprometa com a verdadeira importância do ofício docente. No campo particular, para os que fazem do seu trabalho um ato de fé e paixão, razão pela qual há até quem defina esse compromisso como um sacerdócio. No entanto, não menos importante é também reverenciar todos que, por estarem fora desse protagonismo, ao menos reconhece o mérito cabível às professoras e aos professores. E, uma vez que exalto aqui a literatura pela grandeza de Cora, tudo isso se dá num contexto onde a educação é bem mais que palavras soltas de um discurso político oportunista. É preciso representá-la como um texto de conteúdo pragmático e transformador.

A propósito, tenho minhas razões por enaltecer o papel do professorado. Não ponho nessa conta minhas humildes e pontuais experiências de docência. Escrevo aqui, permitam-me outro encantamento, pelo que foi um magistério frutífero, comprometido até a raiz. Aqui me entrego ao exemplo dado pela minha mãe.Justo por ter exercido a plenitude na missão de uma professora do ensino findanental de hoje, fez-me até "nascer pela segunda vez". Isso se deu quando sobrevivi a um sequestro em que, na ocasião de uma liberdade inesperada, um dos bandidos me retirou daquela situação delicada. Simplesmente, por ter visto na minha carteira o RG de "Dona Berenice". Ele fora usuário do banco de livros que minha mãe geriu na Escola Joaquim Nabuco. Assim, sua identidade educadora, como incentivadora da literatura e em nome das boas condições das bibliotecas, proporcionou-me um renascimento. E outra forma de encarar a vida.

Percebam os leitores toda uma sintonia entre situações amarradas neste texto. Peço-lhes, ainda, um adicional de paciência, porque há mais por escrever com linhas tão conexas, até atingir meu alvo de conclusão. E a busca pelas conexões deste texto, não poderia deixar de registrar um outro aspecto com total sintonia.

Quero completá-lo agora, ao me propor trazer à cena o papel de resistência feminina, numa sociedade hoje em que considerar os velhos e bons exemplos, não são apenas atos descartáveis ou desconsiderados. Afinal, por trás dessas atitudes inesperadas e inconsequentes, estão caracterizadas situações essencialmente preocupantes. A força incondicional das palavras sábias de Cora (minha musa inspiradora), ou mesmo, o compromisso substancial das atividades educadoras de Berenice (minha mãe protetora), parecem insignificantes diante dessa aparente involução.

De fato, quando vejo que a ganhadora de um Prêmio Nobel da Paz está por cumprir uma longa pena de prisão e que ainda se submete a expor seu corpo para receber chibatadas, o que posso pensar sobre o papel das mulheres? O troglodismo de boa parte de uma sociedade que parece não viver no século XXI da realidade digital do metaverso, ainda me faz inseguro quanto aos próximos passos dessa desconstrução deliberada de um humanismo, quase sempre tratado com desdém e hipocrisia.

Particularmente, é claro que isso me incomoda, porque fui criado em ambiente de mulheres fortes e sei muito bem da extensão desse significado. Mais ainda, quando miro para o que posso chamar de "minha banda feminina" da família: esposa, filha e netas. Não consigo entender que, ao chegar no meu estágio de sexagenário, possa admitir que a velha "pedra de segurança" descrita por Cora ainda seja uma realidade. E olhem para o fato de que essa descrição foi feita por ela num processo dinâmico, de uma percepção evolutiva, daquilo que percebia. Dito por Cora, "que eu possa dignificar minha condição de mulher e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando". Do jeito que a sociedade tem agido, não houve e nem há grandes sinais de desmoronamento. Pelo contrário, o que seriam as ruínas de um passado analógico inerte, são os sinais de um mundo presente instantâneo. Mesmo com a presenca dessa estupidez conceitual de certas áreas do oriente, não se pode admitir que até mesmo nas modernas sociedades ocidentais, a ginocracia anda seja um mito. Nada mais atual do que reconhecer o tamanho da pedreira, com tantas pedras de segurança à moda de Cora.

Bem, penso agora que minha reverência em via dupla, para os mestres e mestras e, sobretudo, para o real papel das mulheres, em qualquer contexto social, está realizada. Sinto-mo agora realizado.

Salve Cora e a sábia percepção de independência, com sua analogia da pedra de segurança. Salve Dona Berenice pela sua dedicação e exemplo de resistência educadora, em nome das palavras de e da simbologia da pedra, enquanto expressões de Cora. Salve também o compromisso de professoras e professores deste Pais, que jamais perderam a esperança de remover as pedras que impedem transformar a sociedade. Mais precisamente, através do papel de uma educação, ainda não priorizada como deveria.

Resta-me o fio de esperança de Aristóteles, que, em dadas situações, vislumbrava estrelas no fundo do poço.

*Economista e colunista desta Folha de PE

