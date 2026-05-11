A peleja do Aiatolá Vermelho contra o Aiatolá Tramp  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O aiatolá da seita vermelha e o aiatolá das Américas reuniram-se na Casa Branca para trocar figurinhas. O encontro foi regado a contêineres de bois gordos, montanhas de soja, rios de suco de laranja, lagoas de café e big techs. Como vão suas terras raras? Joia. Um brinde aos mares de etanol.

OoO

Minhas terras têm palmeiras, onde canta o carcará e onde cantava o sabiá. Esqueçam as palmeiras e os carcarás. A onda agora são as terras gordas de nióbio e monazitas, onde cantam as big techs. As nuvens de Internet das high techs também são terras raras, impregnadas de silício e silicatos. Os chips de computador são feitos de areia nobre de silicatos.

OoO

Acertar os ponteiros das big techs e das terras gordas, este é o X do problema, o antigo Twitter do problema.

Eu adoro suas terras gordas, o galegão falou. Eu trouxe um aperitivo de nióbio para você. Estou emocionado! Não precisa se emocionar. Lembre-se da história do elefante e a formiguinha. Faz um pix pra eu, imposto free.

OoO

Por falar no Irã, Estreito de Ormuz, Palestina, Hamas, Cuba e Venezuela, eu sou fã do multilateralismo ideológico, disse o vermelhão. Multilateralismo só se for a dança choca-choca da colombiana Shakira, respondeu o Aiatolá Yankee.

OoO

Nos tempos presentes a Longa Língua do Aiatolá Vermelho tem chamado o cowboy Tramp até de arroz doce por conta das guerras no Oriente e dos casos da Venezuela e de Cuba que as esquerdas tanto amam. O Aiatolá Tramp, jogador de pôquer, mata na unha.

OoO

O guru vermelho viajou aos Estados Unidos para bater um papo-cabeça com o capitalista Tramp e não deu nem um alô para o socialista Nicolás Maduro. Se fosse um amigo rochedo teria visitado o coitado, vítima do império capitalista, na penitenciária do Brooklin, e levado uma manta de carne de sol para ele. Quanta ingratidão!

OoO

Em 2022 a Longa Manus de Joe Biden favoreceu as esquerdas através da CIA e da USAID. Assim ocorre pelo menos desde o contragolpe de 1964. A USAID foi desativada nesta era de Tramp. A CIA segue ativa e operante. Olhai as conspirações imperialistas ao redor do mundo. Faz parte da geopolítica do poder. O Aiatolá Vermelho finge ignorar esta realidade. O Brazil é grande demais para ser ignorado pelo Tio Sam. O comissário Dirceu já alertou que não haverá eleição sem ingerência dos EUA. Este é um fato determinante na sucessão presidencial.

OoO

É verdade, Tramp, que você vai dar um baculejo em Cuba, a vitrine heroica do comunismo? Será um choque capitalista multilateral de 220 volts. Os prisioneiros do campo de concentração comunista vão ficar felizes, livres da escravidão.

O regime comunista de Cuba está descatembado, caindo pelas tabelas, mas o pulso ainda pulsa. Precisa de um pirão capitalista. “Pega o pirão, esmorecido!” assim diria o poeta Ascenso Ferreira, guru do periodista Vandeck Santiago.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também