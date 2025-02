A peleja do Capitão América com o Homem-Aranha 

A- A+

Dedico este artigo ao meu colega o bilionário Elon Musk, que está dedetizando a cultura Woke politicamente “correta”

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Está decretada a guerra mundial nas plataformas terrestres, marítimas, aéreas e subterrâneas. Donald Trump, o quase Napoleão Bonaparte do século 21 (ao menos em ousadia, embora esta comparação possa ser exagerada), confronta o “Deep State), o Estado Profundo da cultura Woke, ideologia de gênero, criptocomunismo, antissemitismo, abortismo, políticas identitárias, ONGs. Esta será a batalha vitoriosa de Austerlitz de Donald Trump.



Um parêntese: todíssimas as pessoas que eu conheço e que defendem o aborto já nasceram. As pessoas que nunca nasceram não se sabe se defenderiam ou não defenderiam o aborto.

O ++bilionário húngaro-americano George Soros, o homem-aranha, comanda as teias de aranha de ONGs globalistas no mundo. São entidades que defendem causas humanitárias, combate à Aids na África, defesa do meio ambiente, igualdade de gênero, esses babados. Os fundos institucionais de ++Soros despejam bilhões de dólares nessas entidades. Desde que haja um viés globalista. Os progressistas amam Soros, e vice-versa.

Seja dito que os fundos bilionários dobram os encantos diante dos partidos ou entidades de esquerda. Os relatórios oficiais revelam que os vermelhos receberam tantos e tantos milhões e milhões de denários de modo a decidir o resultado nas eleições gerais de Pindorama.

Ligadão nas ONGs e na USAID, entidade criada por Kennedy em 1961 quando o fantasma do comunismo fracassado de Cuba assustava a América e que depois virou a casaca, Trump convocou o bilionário ++++Elon Musk, o Capitão América, para confrontar o Homem-Aranha e combater a cultura Woke. De saída, o Capitão América mandou a USAID para o espaço e cortou as verbas das ONGs globalistas.

Nesta hora em que o mundo vira pelo avesso, a mundiça que assiste ao Big Coliforme Brazil está mais interessada em saber quem é mais carnívoro debaixo do edredom, quem degusta quem e quem é degustado. Nestas horas, na hora das novelas e dos programas policiais, eu desisto de ser brasileiro, eu sou apenas um bicho-grilo pensante.

A teia de aranha é uma das engenharias perfeitas da natureza. As teias de aranha das ONGs possuem uma caixa-preta, ou uma caixa de Pandora. Quando for aberta essa caixa de Pandora irão pulular assombrações, serpentes e escorpiões. Ou também Chapeuzinhos Vermelhos submissos ao Homem-Aranha.

O gênio Dante Alighiere falou que São Francisco de Assis foi uma luz que iluminou a humanidade. Ele amava Jesus Cristo, amava a natureza e humanidade. Louve-se uma ONG que combate a fome na África, como exemplo. Mas, seja dito que ações de caridade apenas congelam a pobreza. A emancipação da cidadania só pode ser alcançada com obras estruturantes, de educação e saúde. Por trás de cada ONG filantrópica existem inúmeras outras que exercem o proselitismo político e partidário. A filantropia serve como escudo humano.



Não existe nenhum São Francisco de Assis nessa área, nem no Vaticano. Existem militantes partidários, camufladas ou não. Fiquem ligados, galera!



* Periodista, escritor e quase poeta.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



