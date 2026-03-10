Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
opinião

A pergunta que incomodava: quando pensa na pessoa mais competente, qual imagem vem na sua cabeça?

Reportar Erro

Durante um treinamento com pessoas executivas, ouvi uma afirmação que ainda revela muito sobre nossas crenças mais profundas: “Mas os homens não são mais fortes do que as mulheres?”

Perguntei: “Você se refere à força física?”. A resposta veio sem hesitação: “Física e intelectual. Afinal, nós escolhemos as áreas mais difíceis.”

A sala ficou em silêncio. Não era provocação. Era convicção.

 Antes de descartar essa fala como ultrapassada, vale um exercício simples — um enigma amplamente citado em estudos sobre viés inconsciente:

Pai e filho sofrem um grave acidente. O pai morre no local. O filho é levado ao hospital. 

Ao chegar ao centro cirúrgico, a pessoa mais competente da equipe olha para o menino e diz: “Não posso operá-lo. Ele é meu filho.”

Quem é essa pessoa? Avô? Padrasto? Um segundo pai?

A maioria das pessoas projeta automaticamente uma figura masculina. Poucos respondem de imediato: é a mãe.

O ponto desconfortável para qualquer liderança é: o obstáculo não está na capacidade feminina — está na nossa lente.

Quando ouvimos “a pessoa mais competente da equipe”, nossa mente tende a projetar autoridade, genialidade técnica e poder decisório no masculino. Não porque avaliamos desempenho. Não porque analisamos dados. Mas porque fomos culturalmente treinados a associar liderança e excelência ao homem.

Se essa associação surge em um simples enigma, o que dizer das decisões reais nas organizações?

Quem consideramos naturalmente preparado para liderar áreas estratégicas? Quem recebe os projetos mais visíveis? Quem é percebido como tendo “postura executiva”? Quem precisa provar mais — e por quanto tempo?

O viés inconsciente não grita. Ele sussurra. E, justamente por isso, influencia promoções, sucessões e oportunidades críticas sem que percebamos.

Ao longo de mais de 18 anos de consultoria, ouvi repetidas vezes uma frase aparentemente neutra: “Se tiver uma mulher tão competente quanto um homem, eu contrato.”

Mas essa fala revela um viés estrutural: ela pressupõe que a competência masculina é o padrão e que a feminina precisa ser comparável para merecer espaço. Um viés sutil, mas profundamente enraizado.

Ele não surgiu no ambiente corporativo. É produto de séculos de cultura e história. O psicanalista Jorge Forbes, em seu artigo “Que vem e que passa”, relembra declarações históricas que naturalizaram a inferiorização feminina: Aristóteles: “A mulher é por natureza inferior ao homem; deve, pois, obedecer…”, Voltaire: “Uma mulher amavelmente estúpida é uma bênção do céu.”, Hegel: “Sua mente não é adequada às ciências mais elevadas.”, Oscar Wilde: “Todas as mulheres acabam sendo como suas mães: essa é a tragédia.”

Esses homens moldaram religião, filosofia, literatura e pensamento ocidental. Suas palavras atravessaram gerações e foram incorporadas, muitas vezes sem questionamento, à formação cultural de sociedades inteiras.

A consequência? Um modelo mental que associa autoridade, razão e inteligência ao masculino — e emoção, fragilidade e beleza ao feminino.

Não fomos nós que criamos séculos de pensamento que inferiorizaram mulheres. Mas somos responsáveis por decidir se continuaremos reproduzindo-os.

Quase todas as pessoas foram educadas em uma cultura que supervalorizou o masculino e diminuiu o feminino. Reconhecer isso não é culpa — é maturidade.

A verdadeira transformação começa quando deixamos de perguntar se mulheres são tão competentes quanto homens e passamos a questionar: Que talentos estamos desperdiçando por causa de um viés que nem sabíamos que existia? Quanto mais tempo vamos esperar para alcançar a equidade de gênero?

Neste 8 de março, enquanto celebramos o Dia Internacional da Mulher, a pergunta é: O que você está fazendo para reduzir a lacuna de gênero em sua organização? O que está fazendo pelas suas filhas, irmãs, sobrinhas, colaboradoras e esposas?

Porque competência não tem gênero — mas decisão, oportunidade e liderança, sim.
 

 

 

* CEO da CKZ Diversidade, professora da Fundação Dom Cabral, mestra em Sustentabilidade pela FGV.


___
Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter