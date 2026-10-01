A polêmica sobre N. S. Aparecida e as eleições presidenciais

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Nossa Senhora Aparecida é reconhecida como Padroeira do Brasil há quase um século. O título, que voltou ao debate após uma polêmica envolvendo o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), tem origem em uma devoção iniciada no século 18 e foi oficializado pela Igreja Católica em 1930.

A história começou em 1717. Os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia encontraram no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro apareceu o corpo; em seguida, a cabeça da imagem foi retirada das águas. A pesca abundante depois do encontro ajudou a iniciar a devoção. Segundo a tradição católica, os pescadores tinham encontrado poucos peixes até retirarem a imagem do rio. Depois disso, as redes ficaram cheias.

O episódio passou a ser conhecido como milagre dos peixes. Aparecida vem justamente do modo como a imagem foi encontrada. A peça representava Nossa Senhora da Conceição. Com a devoção à imagem que havia aparecido nas águas, ela passou a ser chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida — ou simplesmente Nossa Senhora Aparecida. A devoção se espalhou pelo país. A imagem ficou inicialmente na casa de Felipe Pedroso. Com o aumento do número de devotos, uma capela foi autorizada no século 18 e templos maiores foram construídos posteriormente em Aparecida, no Vale do Paraíba.

Bispos brasileiros pediram ao Papa que Aparecida se tornasse Padroeira do país. O movimento ganhou força no Congresso Mariano realizado em 1929, quando representantes da Igreja decidiram encaminhar a solicitação ao Vaticano. O Papa Pio XI aceitou o pedido em 16 de julho de 1930. Em decreto pontifício, ele declarou Nossa Senhora da Conceição Aparecida Padroeira principal de todo o Brasil.

A decisão ocorreu mais de 200 anos depois do encontro da imagem pelos pescadores. A proclamação solene ocorreu no ano seguinte. Em 31 de maio de 1931, uma grande cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, então capital federal. A imagem original de Aparecida foi levada de trem até a cidade, naquela que foi sua primeira saída de Aparecida. Antes dela, São Pedro de Alcântara havia sido declarado padroeiro do Brasil. O título havia sido solicitado por Dom Pedro I ao Papa Leão XII ainda no período imperial, em 1826. Com o crescimento da devoção a Aparecida, ela passou a ocupar o posto de Padroeira principal do país.

Em 1980, o Presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, de 30/6/1980, estabelecendo o dia 12/10/80 como data de feriado nacional para culto público e oficial à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O título religioso não foi concedido pelo Congresso. A proclamação de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira principal do Brasil foi feita pela Igreja Católica, por decisão do Papa Pio XI. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) ressaltou, justamente, que não foi a Câmara dos Deputados que concedeu o título.

A polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro causou discussão sobre o título. O debate começou dias atrás, na noite de 24/9/2026. Durante uma análise, no programa de TV, Em Pauta, a comentarista Maria Cristina Fernandes disse que haveria, na Igreja Católica, uma reação a um grupo de evangélicos que estaria mobilizando um projeto de lei sobre o tema e avaliou que isso poderia favorecer o presidente Lula entre católicos.

Publicações nas redes sociais atribuíram a Flávio Bolsonaro um suposto plano para retirar de Nossa Senhora Aparecida o posto de Padroeira do Brasil. A informação é falsa. A mídia corrigiu a informação e desculpou-se. Flávio também negou defender a medida, afirmando: Isso é uma grande mentira. Não tem pé nem cabeça. Não existe esse projeto, disse ele em vídeo gravado em Minas Gerais.

Com efeito, boatos, mentiras, acusações falsas ou fake news, na versão em inglês, guardadas as devidas proporções e excessos, materializam o tempero sociopolítico, típico das disputas eleitorais, sendo manifestações genuinamente democráticas. Contudo, os excessos, como calúnias, difamações ou injúrias, são infrações penais contra a honra, e os seus autores poderão ser processados criminalmente.

Como estamos às vésperas de eleições majoritárias, o episódio retrocitado repercutiu intensamente, sendo objeto de avaliação pelas pesquisas eleitorais, que, através de suas projeções, tentam saber quem, entre os candidatos à Presidência da República, perdeu ou ganhou votos. Domingo é dia de eleições. Seja o que Deus quiser.

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